Бюджетно і дуже смачно: готуємо бризолі – швидку закуску за лічені гривні

4 липня 2024, 19:59
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Джерело:

inna_la.food

Бризолі – смачна та бюджетна закуска. Якщо ви їх ще ніколи не готували, спробуйте – вам сподобається.

Бризолі чудово підійдуть навіть на святковий стіл. Також їх можна приготувати для швидкого перекусу.

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Бризолі з фаршем

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 300 грамів фаршу;
– 1 цибулина;
– вафельні коржі;
– 100 грамів сиру;
– 100 мілілітрів вершків;
– сіль, перець до смаку;
– 2 яйця.

Дивіться, як готувати бризолі: відео

Приготування:

  1. На великій терці натріть очищену цибулю та сир. Додайте фарш, сіль, спеції та 50 мілілітрів вершків. Добре перемішайте.
  2. Намажте вафельний корж начинкою та накрийте другим коржем. Повторюйте, поки начинка не закінчиться.
  3. Далі вбийте яйця у миску. Додайте вершки, що залишилися, та сіль. Збийте виделкою.
  4. Наріжте вафлі на трикутники. Кожен вмочіть у яйця з вершками.
  5. Обсмажуйте на середньому вогні з двох сторін під кришкою до золотавої скоринки.

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Автор: Ольга Котів