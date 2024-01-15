Значно кращі, ніж відомі бейгли: простий рецепт найвідомішої турецької випічки

15 січня 2024, 15:30
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Джерело:

katlin_stay

Турецька кухня – багата на різноманітну випічку. Зокрема, пропонуємо вам приготувати симіти з кунжутом.

Ці булочки можна начиняти будь-чим. Окрім цього, симіти чудово смакують самотужки.

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Симіти з кунжутом – простий рецепт

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 250 грамів борошна;
– 5 грамів дріжджів;
– половина чайної ложки цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка олії;
– 135 мілілітрів теплої води.

Щоб обмочити бублики:
– 120 мілілітрів теплої води;
– 2 столові ложки меду;
– 70 грамів кунжуту.

Приготування:

  1. В теплій воді розчиніть цукор та дріжджі. Додайте олію, сіль і просіяне борошно.
  2. Добре вимішайте тісто приблизно 3 – 4 хвилини. Далі розділіть його на 4 рівні частини та сформуйте невеликі ковбаски.
  3. Тісто трохи змастіть олією, накрийте харчовою плівкою і залиште відпочити на 30 хвилин.
  4. Тим часом на сухій пательні обсмажте кунжут до золотистості, а мед змішайте з водою.
  5. Тісто скрутіть в джгут довжиною приблизно 50 – 60 сантиметрів. Складіть його навпіл і закрутіть, трохи притиснувши по всій довжині, щоб тісто не розкрутилось. Сформуйте кільце і добре защепіть край.
  6. Змочіть бублик з обох сторін в медовій воді, обваляйте в кунжуті та викладіть на пергамент. 
  7. Накрийте симіти рушником і залиште на 15 хвилин, після чого трохи їх розтягніть, збільшивши діаметр, і знову залиште на 5 – 10 хвилин.
  8. Розігрійте духовку до 180 градусів і поставте туди деко з водою.
  9. Відправте симіти випікатись на 25 – 35 хвилин. Готові бублики можна розрізати навпіл і покласти туди будь-яку начинку.

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Автор: Ольга Котів