Старовинна українська страва: спечіть бублики, як у вашої бабусі
25 березня 2024, 17:05Читать новость на русском
Джерело:Автентичні смаки України
Бублики – відома страва з дитинства. Вони можуть бути солоними та солодкими, прісними, з маком тощо. Ця українська страва стала невіддільною частиною нашої кулінарної спадщини.
Раніше за тим, які бублики були на столі, наші предки оцінювали достаток у сім’ї. Бідніші сім’ї могли дозволити собі лише прісні бублики, а от заможніші люди куштували здобу з маком і цукровою пудрою. Також цю страву готували на весіллі, а свати надягали молодятам на шию намисто із дрібних бубликів
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Рецепт бубликів
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 1 склянка борошна;
– 3 штуки яєць;
– 75 грамів вершкового масла;
– 150 мілілітрів води;
– дрібка солі;
– 20 грамів цукрової пудри для декору.
Приготування:
- У невеликій каструлі з’єднайте воду, масло, сіль.
- Доведіть суміш до кипіння.
- Після того, як маса закипить, зробіть вогонь на мінімум.
- Всипте у каструлю усе борошно.
- Швидко замішуйте тісто впродовж 1 – 2 хвилин. Бажано використовувати для цього дерев’яну лопатку.
- Заготовку тіста остудіть до температури 50 – 60°C.
- Після цього додайте яйця та добре перемішайте тісто. Якщо додати яйця у гаряче тісто, вони можуть зваритися.
- Помістіть готове тісто у кондитерський мішок та відсадіть бублики на пергаментний папір.
- Розмір виробу регулюйте на власний смак.
- Випікайте смаколики протягом 20 – 25 хвилин при температурі 180°C.
- Остудіть готові бублики та прикрасьте їх цукровою пудрою.