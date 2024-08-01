Розкішний смак Азії: готуємо казкові булочки бао з м'ясною начинкою
1 серпня 2024, 16:59Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Азійська кухня відома своїми насиченими смаками та незвичайними стравами, які здатні здивувати навіть найдосвідченіших гурманів. Однією з таких є булочки бао.
Зазвичай їх подають з начинкою. Найчастіше її готують з м'яса.
Варто спробувати Їстимуть навіть ті, хто не любить баклажани: готуємо з грибами
Булочки бао
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 100 мілілітрів теплого молока;
– 100 мілілітрів теплої води;
– 1 чайна ложка цукру;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1 столова ложка дріжджів;
– 400 – 450 грамів борошна;
– олія до смаку.
Для начинки:
– 300 грамів яловичини;
– 0,5 синьої цибулі;
– 100 грамів солодкого перцю;
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 10 грамів кунжуту;
– петрушка до смаку.
Дивіться, як готувати булочки бао: відео
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти для тіста, окрім олії. Добре замісіть.
- В глибоку миску на дно влийте трохи олії, покладіть тісто, зверху теж змастіть олією.
- Накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник, щоб підійшло.
- Розкачайте тісто, виріжте кола. Змастіть олією, згорніть вдвоє і всередину покладіть невеличкий шматок пергаменту.
- Готуйте на пергаменті в пароварці протягом 15 – 20 хвилин до готовності.
- Яловичину наріжте невеликими шматочками та обсмажте.
- Додайте цибулю, перець та смажте ще кілька хвилин.
- Додайте соєвий соус, томат, кунжут і доведіть до готовності.
- Начиніть булочки, прикрасьте і подавайте гарячими.