Легкий сніданок після свят: простий рецепт бургера в лаваші від Ектора Хіменеса-Браво

Якщо після Великодня ви хочете чогось легкого, скористайтеся цим рецептом. Бургер у лаваші вам точно сподобається.

Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм простим рецептом. За його словами, бургер в лаваші є не таким калорійним, як звичайний, але точно дуже смачний.

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Бургер в лаваші

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

– 400 грамів фаршу зі свинини чи яловичини;– сіль до смаку;– 2 лаваші;– 100 грамів твердого сиру;– половина синьої цибулини;– мікс зелені до смаку;– 1 томат;– 1 кислий огірок.– 2 чайні ложки майонезу;– 2 чайні ложки кетчупу;– 1 чайна ложка гірчиці;– паприка до смаку.

Приготування:

Сформуйте 2 котлети, посоліть та обсмажте з обох боків до золотистого кольору. Лаваш розріжте в одному місці до середини й умовно поділіть його на 4 частини. На 1 частину покладіть соус, котлету і сир, на 2 – синю цибулю, мікс зелені та помідор, на 3 – кислий огірок, а на 4 – соус. Загорніть та обсмажте на сухій пательні до хрумкої скоринки.