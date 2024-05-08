Легкий сніданок після свят: простий рецепт бургера в лаваші від Ектора Хіменеса-Браво
8 травня 2024, 15:36Читать новость на русском
Джерело:hectorjimenezbravo
Якщо після Великодня ви хочете чогось легкого, скористайтеся цим рецептом. Бургер у лаваші вам точно сподобається.
Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм простим рецептом. За його словами, бургер в лаваші є не таким калорійним, як звичайний, але точно дуже смачний.
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Бургер в лаваші
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
– 400 грамів фаршу зі свинини чи яловичини;
– сіль до смаку;
– 2 лаваші;
– 100 грамів твердого сиру;
– половина синьої цибулини;
– мікс зелені до смаку;
– 1 томат;
– 1 кислий огірок.
Для соусу:
– 2 чайні ложки майонезу;
– 2 чайні ложки кетчупу;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– паприка до смаку.
Приготування:
- Сформуйте 2 котлети, посоліть та обсмажте з обох боків до золотистого кольору.
- Лаваш розріжте в одному місці до середини й умовно поділіть його на 4 частини.
- На 1 частину покладіть соус, котлету і сир, на 2 – синю цибулю, мікс зелені та помідор, на 3 – кислий огірок, а на 4 – соус.
- Загорніть та обсмажте на сухій пательні до хрумкої скоринки.