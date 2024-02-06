Такого ви ще точно не їли: давній рецепт буришника – картопляного пирога родом з Гуцульщини
6 лютого 2024, 19:36Читать новость на русском
Джерело:myroslava_pekariuk
В українській кухні є дуже багато смачнющих страв. Про деякі з них чомусь несправедливо забувають.
Однією з таких є буришник. Цей картопляний пиріг готується доволі просто, а смакує незабутньо.
Буде смачно Зникне зі столу за секунду: рецепт розкішної запіканки з картоплею та сосисками
Рецепт гуцульського картопляного пирога
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 800 грамів картопляного пюре;
– 150 грамів дрібної кукурудзяної крупи;
– 80 грамів кукурудзяної крупи грубого помелу;
– 2 яйця;
– 100 грамів карпатської бринзи з травами;
– 100 грамів домашньої бринзи;
– 50 грамів масла;
– кріп;
– сіль.
Мачанка:
– 4 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки домашньої бринзи;
– 2 зубчики часнику;
– кріп.
Приготування:
- Картоплю помийте, почистьте, наріжте, посоліть та зваріть до готовності. Потім злийте воду та зробіть пюре.
- В окремій мисочці збийте яйця. Додайте до картопляного пюре дрібну кукурудзяну крупу, 40 грамів кукурудзяної крупи грубого помелу, збиті яйця, сіль та вимішайте тісто.
- Змішайте два види бринзи та нарізаний кріп.
- Посипте поверхню кукурудзяною крупою грубого помелу та сформуйте з картоплі паляницю. Всередині зробіть заглиблення і викладіть туди бринзу. Акуратно защипніть краї та знову руками зліпіть приплескану паляницю.
- Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин.
- Тим часом приготуйте мачанку. Змішайте до однорідності сметану, часник, кріп і бринзу.
- Коли буришник спечеться, обсмажте його на розігрітій пательні в маслі на повільному вогні по 5 хвилин з кожного боку.
- Посипте пиріг бринзою, кропом, наріжте на шматки та подавайте з мачанкою.