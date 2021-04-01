Як приготувати буріто: рецепт від Яни Балог

Переможниця 10 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Яна Балог поділилась з шанувальниками рецептом буріто з курятиною, який можна подати на обід. Обов'язково спробуйте.

Буріто – мексиканська страва, що готується з м'якого пшеничного коржа (тортильї) з додаванням начинки. Наприклад, м'ясо, квасоля, рис, помідори, сир. Іноді додається салат, сметана або томатний соус на основі перцю чилі. Також різноманітні овочеві салати чудово доповнять страву.

Читайте також Рецепт соусу для салату Кобб від Володимира Ярославського

Рецепт буріто

Інгредієнти для тіста (4 тортильї):

– 150 грамів борошна;

– 30 грамів томатної пасти;

– 50 грамів теплої води;

– 25 грамів рослинної олії;

– 7 грамів солі.

Для приготування тіста у мисці ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Додайте сіль, воду, томатну пасту, олію. Замісіть тісто, залиште на 10-15 хвилин. Куряче філе ретельно помийте, наріжте скибочками. Часник, цибулю почистіть, подрібніть ножем. Моркву помийте, почистіть, натріть на грубій тертці. Солодкий перець помийте, почистіть, наріжте скибочками. Для начинки на пательні обсмажте на рослинній олії сухий базилік, часник та цибулю під кришкою до розм’якшення. Далі – додайте моркву, м’ясо, солодкий, перець, спеції, кукурудзу, боби та томатну пасту, воду, табаско. Тісто розділіть на 4 однакові частини, розкатайте коржі. Розігрійте духовку, викладіть на деко, відправте запікатись протягом 2-3 хвилини. На корж викладіть начинку, додайте сир, загорніть у рулет. Запікайте на пательні або у духовій шафі 2 хвилини з кожної сторони. Викладіть на тарілку. Подавайте з овочами. Смачного!

– 200 грамів курячого філе;– 50 грамів кукурудзи;– 50 грамів бобів;– 50 грамів цибулі;– 30 грамів моркви;– 4 зубчики часнику;– 50 грамів томатної пасти та трохи води;– 50 грамів болгарського перцю;– декілька скибочок сиру;– паприка;– базилік;– сіль;– перець;– табаско.