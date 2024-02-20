Краще, ніж морква: приготуйте розкішний буряк по-корейськи
20 лютого 2024, 16:10Читать новость на русском
Джерело:pava_vb
Якщо любите салати з буряка, спробуйте приготувати його за цим рецептом. Така закуска сподобається багатьом.
Такий буряк чудово підходить до м'ясних та овочевих страв. Він смакуватиме навіть краще, ніж морква по-корейськи.
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Буряк по-корейськи
- Час: 10 хвилин + 3 – 4 години на маринування
- Порцій: 6
– 1 кілограм свіжого буряка;
– 7 – 8 зубчиків часнику;
– 5 столових ложок оцту;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;
– 120 мілілітрів олії.
Приготування:
- Натріть буряк на терці.
- Зробіть заправку з подрібненого часнику, коріандру, оцту, солі, перцю, олії та цукру.
- Заправте буряк та ретельно перемішайте руками.
- Перекладіть в миску та відправте в холодильник на 3 – 4 години.