Краще, ніж морква: приготуйте розкішний буряк по-корейськи

20 лютого 2024, 16:10
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Джерело:

pava_vb

Якщо любите салати з буряка, спробуйте приготувати його за цим рецептом. Така закуска сподобається багатьом.

Такий буряк чудово підходить до м'ясних та овочевих страв. Він смакуватиме навіть краще, ніж морква по-корейськи.

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Буряк по-корейськи

  • Час: 10 хвилин + 3 – 4 години на маринування
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм свіжого буряка;
– 7 – 8 зубчиків часнику;
– 5 столових ложок оцту;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;
– 120 мілілітрів олії.

Приготування:

  1. Натріть буряк на терці.
  2. Зробіть заправку з подрібненого часнику, коріандру, оцту, солі, перцю, олії та цукру.
  3. Заправте буряк та ретельно перемішайте руками.
  4. Перекладіть в миску та відправте в холодильник на 3 – 4 години.
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Автор: Ольга Котів