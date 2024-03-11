У 10 разів смачніший, ніж морква: готуємо буряк по-корейськи

Приготуйте смачний буряк по-корейськи. Цей ароматний салат доповнить будь-яку вашу вечерю.

Обирайте солодкий і яскравий буряк. Своєю чергою, кількість перцю та часнику можна регулювати до смаку, виходячи з того, наскільки гострі страви ви любите.

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Рецепт буряка по-корейськи

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порцій:4

– 500 грамів буряка;– 4 зубчики часнику;– 4 столові ложки олії;– 4 столові ложки оцту 9%;– 1 чайна ложка цукру;– половина чайної ложки солі;– 2 третини чайної ложки меленого коріандру;– чверть чайної ложки меленого чорного перцю;– чверть чайної ложки червоного меленого перцю.

Приготування:

Помийте та почистьте сирий буряк. Натріть на тертці для корейської моркви. Вичавіть часник і всипте сіль, перець, цукор та коріандр у центр миски з буряком. Полийте оцтом буряк ближче до бортів миски. Олію розігрійте на пательні або в сотейнику та полийте спеції. Перемішайте та скуштуйте салат. Якщо треба, додайте ще цукор або оцет до смаку. Залиште буряк по-корейськи настоятися. Години через 3 його вже можна подавати до столу.