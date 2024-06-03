Те, що треба в спеку: готуємо казково смачний бузиновий лимонад
3 червня 2024, 20:59Читать новость на русском
Джерело:yaroslavskyi_vova
Якщо ви ніколи не пили лимонад з квітами бузини, обов'язково скористайтеся цим рецептом. Він чудово тамує спрагу.
Одним інгредієнтів є сироп з бузини. Його можна використовувати не лише у лимонадах чи коктейлях, а ще й у десертах.
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Лимонад з бузини
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 75 грамів бузинового сиропу;
– 50 грамів льоду;
– 200 грамів газованої води;
– кілька часток лимона;
– м'ята або тархун за бажанням.
Бузиновий сироп:
– літр води;
– 500 грамів цукру;
– 40 грамів лимонного соку;
– 300 грамів квітів бузини.
Дивіться, як приготувати лимонад з бузини: відео
Приготування:
- Для бузинового сиропу змішайте воду, цукор та лимонний сік.
- Доведіть до кипіння. У банку помістіть квіти бузини.
- Залийте їх сиропом, накрийте кришкою та дайте охолонути. Для зберігання процідіть сироп у пляшку і поставте в холодильник.
- Для лимонаду змішайте бузиновий сироп, лід, газовану воду, кілька часточок лимона та м'яту.