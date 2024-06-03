Те, що треба в спеку: готуємо казково смачний бузиновий лимонад

Якщо ви ніколи не пили лимонад з квітами бузини, обов'язково скористайтеся цим рецептом. Він чудово тамує спрагу.

Одним інгредієнтів є сироп з бузини. Його можна використовувати не лише у лимонадах чи коктейлях, а ще й у десертах.

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Лимонад з бузини

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

– 75 грамів бузинового сиропу;– 50 грамів льоду;– 200 грамів газованої води;– кілька часток лимона;– м'ята або тархун за бажанням.– літр води;– 500 грамів цукру;– 40 грамів лимонного соку;– 300 грамів квітів бузини.

Дивіться, як приготувати лимонад з бузини: відео

Приготування: