Те, що треба в спеку: готуємо казково смачний бузиновий лимонад

3 червня 2024, 20:59
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Джерело:

yaroslavskyi_vova

Якщо ви ніколи не пили лимонад з квітами бузини, обов'язково скористайтеся цим рецептом. Він чудово тамує спрагу.

Одним інгредієнтів є сироп з бузини. Його можна використовувати не лише у лимонадах чи коктейлях, а ще й у десертах.

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Лимонад з бузини

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти для лимонаду:
– 75 грамів бузинового сиропу;
– 50 грамів льоду;
– 200 грамів газованої води;
– кілька часток лимона;
– м'ята або тархун за бажанням.
Бузиновий сироп:
– літр води;
– 500 грамів цукру;
– 40 грамів лимонного соку;
– 300 грамів квітів бузини.

Дивіться, як приготувати лимонад з бузини: відео

Приготування:

  1. Для бузинового сиропу змішайте воду, цукор та лимонний сік.
  2. Доведіть до кипіння. У банку помістіть квіти бузини.
  3. Залийте їх сиропом, накрийте кришкою та дайте охолонути. Для зберігання процідіть сироп у пляшку і поставте в холодильник.
  4. Для лимонаду змішайте бузиновий сироп, лід, газовану воду, кілька часточок лимона та м'яту.

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Автор: Ольга Котів