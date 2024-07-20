Бюджетна закуска, яка вкраде ваше серце: рецепт фантастичної намазки з буряка

20 липня 2024, 18:59
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Джерело:

Shuba

З буряка можна приготувати надзвичайно смачну намазку. Обов'язково спробуйте втілити в життя цей простий рецепт.

Молодий буряк має особливий смак. Його солодкість додасть страві вишуканості.

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Намазка з буряка

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 молоді буряки;
– 2 зубчики часнику;
– 100 грамів вершкового сиру;
– сіль, перець до смаку;
– 2 столові ложки грецького йогурту;
– 15 грамів зелені.

Приготування:

  1. Молоді буряки помийте і зваріть чи запечіть до готовності. Почистьте від шкірки. Також почистьте часник.
  2. Буряки та очищений часник натріть на дрібну терку.
  3. У миску викладіть натертий буряк, часник, вершковий сир, сіль, перець та грецький йогурт. Ретельно перемішайте.
  4. Поставте готову бурякову намазку в холодильник на 30 хвилин. Подавайте з хлібом або тостами, прикрасивши улюбленою зеленню.
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Автор: Ольга Котів