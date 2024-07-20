Бюджетна закуска, яка вкраде ваше серце: рецепт фантастичної намазки з буряка
20 липня 2024, 18:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
З буряка можна приготувати надзвичайно смачну намазку. Обов'язково спробуйте втілити в життя цей простий рецепт.
Молодий буряк має особливий смак. Його солодкість додасть страві вишуканості.
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Намазка з буряка
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
– 2 молоді буряки;
– 2 зубчики часнику;
– 100 грамів вершкового сиру;
– сіль, перець до смаку;
– 2 столові ложки грецького йогурту;
– 15 грамів зелені.
Приготування:
- Молоді буряки помийте і зваріть чи запечіть до готовності. Почистьте від шкірки. Також почистьте часник.
- Буряки та очищений часник натріть на дрібну терку.
- У миску викладіть натертий буряк, часник, вершковий сир, сіль, перець та грецький йогурт. Ретельно перемішайте.
- Поставте готову бурякову намазку в холодильник на 30 хвилин. Подавайте з хлібом або тостами, прикрасивши улюбленою зеленню.