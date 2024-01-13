Бюджетна випічка з яблук: рецепт повторить навіть дитина – треба лише 3 інгредієнти
13 січня 2024, 22:59Читать новость на русском
Джерело:ukr.media
Яблука у тісті можна запекти за лічені хвилини, а від результату точно потечуть слинки. Простий десерт до чаю у вихідний день зможе приготувати навіть дитина.
Затишний зимовий вечір має бути наповнений ароматом свіжої випічки. Приготуйте нашвидкоруч слойку з яблуками!
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Рецепт яблук в листковому тісті
- Час: 1 година
- Порцій: 2
– 500 грамів листкового бездріжджового тіста;
– 3 – 4 яблука;
– 1 яйце;
– цукор для посипки;
– кориця – на ваш смак.
Приготування:
- Помиті та висушені яблука наріжте кільцями.
- Видаляємо серцевину за допомогою пластикового корка від пляшки. Отвір має бути середнього розміру, щоб у нього легко можна було протягнути тісто.
- Розморожене тісто розкачуємо до товщини в 1 – 1,5 сантиметра та нарізаємо смужками.
- Обгортаємо тістом кожне кільце з яблук.
- Яблука потрібно змастити жовтком.
- Готові яблука посипаємо сумішшю з цукру та кориці.
- Ставимо їх у духовку, розігріту до 180 градусів, на 25 хвилин.
- Коли яблука будуть готові та трішки охолонуть їх можна притрусити цукровою пудрою.