Кращий, ніж Шуба та вінегрет: приготуйте надзвичайно простий та смачний салат з буряка
8 січня 2024, 14:40Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Буряк є улюбленим овочем для багатьох українців. Тому не дивно, що з ним є безліч смачних страв.
Зокрема, радимо спробувати приготувати цей салат. Його цікава заправка вас приємно вразить.
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Салат з буряка
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 запечені буряки;
– 1 яблуко;
– 250 грамів відвареної квасолі;
– 200 грамів моркви по-корейськи;
– 20 грамів насіння соняшника;
– 1 чайна ложка лимонного соку.
Для заправки:
– 1 чайна ложка меду;
– 2 чайні ложки французької гірчиці;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки олії;
– сіль, чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Буряк попередньо запечіть. Ретельно вимийте, загорніть у фольгу та помістіть у розігріту до 200 градусів духовку на 1 годину 20 хвилин. Дайте охолонути та почистьте.
- Яблуко почистьте, наріжте соломкою, побризкайте соком лимона та перемішайте.
- Змішайте мед, французьку гірчицю, часник, пропущений через прес, оливкову олію.
- Буряк натріть на терку та відправте до яблук, додайте відварену квасолю, корейську моркву та насіння соняшника.
- Посоліть, поперчіть, заправте приготовленою заправкою та ретельно перемішайте.