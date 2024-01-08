Кращий, ніж Шуба та вінегрет: приготуйте надзвичайно простий та смачний салат з буряка

8 січня 2024, 14:40
Читать новость на русском

Джерело:

Shuba

Буряк є улюбленим овочем для багатьох українців. Тому не дивно, що з ним є безліч смачних страв.

Зокрема, радимо спробувати приготувати цей салат. Його цікава заправка вас приємно вразить.

Варто спробувати Ви забудете про омлет: ідеальний сніданок з яєць, який вас приємно здивує

Салат з буряка

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 запечені буряки;
– 1 яблуко;
– 250 грамів відвареної квасолі;
– 200 грамів моркви по-корейськи;
– 20 грамів насіння соняшника;
– 1 чайна ложка лимонного соку.

Для заправки:
– 1 чайна ложка меду;
– 2 чайні ложки французької гірчиці;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки олії;
– сіль, чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

  1. Буряк попередньо запечіть. Ретельно вимийте, загорніть у фольгу та помістіть у розігріту до 200 градусів духовку на 1 годину 20 хвилин. Дайте охолонути та почистьте.
  2. Яблуко почистьте, наріжте соломкою, побризкайте соком лимона та перемішайте.
  3. Змішайте мед, французьку гірчицю, часник, пропущений через прес, оливкову олію.
  4. Буряк натріть на терку та відправте до яблук, додайте відварену квасолю, корейську моркву та насіння соняшника.
  5. Посоліть, поперчіть, заправте приготовленою заправкою та ретельно перемішайте.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати смачну намазку з оселедця та сиру – вона чудово підійде до сніданку та вечері.
Автор: Ольга Котів