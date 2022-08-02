Здорові вареники без цукру мають чудовий та неймовірний колір. Попереджаємо: скуштувавши один – ви вже не зможете зупинитися.
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Рецепт вареників із чорницею
Час: 1 година
Порцій: 25 вареників
Сезонний делікатес / Фото strona kuchni
Інгредієнти:
- 250 грамів борошна спельти;
- 125 мілілітрів теплої води;
- щіпка солі;
- чайна ложка оливкової олії;
- 200 грамів чорниці;
- йогурт без цукру;
- м'ята.
Приготування:
- Просійте борошно у велику миску.
- У борошно додайте сіль, чайну ложку оливкової олії.
- Потім додаємо теплу воду і починаємо замішувати тісто.
- Сформуйте тісто, накрийте його та відставте на 15 – 30 хвилин.
- Тим часом ягоди ретельно промийте й обсушіть.
- Готову кульку тіста розкачайте на присипаній борошном поверхні.
- На розкачаному тісті наріжте кружечки, можна стаканом.
- Готові кружечки нафаршируйте ягодами. Не шкодуйте, але будьте обережні, щоб не переборщити. Розраховуйте порцію так, щоб можна було заліпити вареники. Перед тим, як з’єднаєте тісто, можна злегка зволожити водою внутрішні краї кружечків, тоді вони будуть краще триматися.
- Опустіть вареники з чорницею в киплячу воду і варіть кілька хвилин.
- Подавайте вареники з чорницею з йогуртом і м’ятою.