Найкраща ідея для консервації: простий рецепт маринованих стрілок часнику
9 червня 2024, 13:38Читать новость на русском
Джерело:BBC
Стрілки часнику можна не лише смажити. Спробуйте їх законсервувати.
Мариновані стрілки часнику – це смачний делікатес з пікантним смаком і пряним ароматом. Зазначимо, що пагони містять набагато більше вітамінів, ніж сам часник.
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Мариновані стрілки часнику
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
– 1 кілограм часникових стрілок;
– 900 мілілітрів води;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка солі;
– 75 мілілітрів оцту;
– 15 горошин чорного перцю;
– 2 лаврові листки;
– 50 мілілітрів олії.
Приготування:
- Молоді часникові стрілки переберіть та відріжте тверді частини. Залиште стрілки довжиною від 10 до 15 сантиметрів.
- Підготуйте окріп і на 3 хвилини висипте у нього часникові стрілки. Витягніть і покладіть у каструлю з холодною водою. Після охолодження викладіть стрілки в скляну банку.
- Для маринаду в каструлю з водою додайте цукор, сіль, лавровий листок, перець горошком та олію. Поставте на вогонь, доведіть до кипіння і кип'ятіть 2 хвилини. Після цього долийте оцет і гарячим маринадом залийте часникові стрілки. Закрийте кришкою та охолодіть.
- Зберігайте в холодильнику. Такі стрілки можна їсти вже через 5 – 7 днів. За цей час вони повністю промаринуються і розкриють свій смак.