Найкращий рецепт з часниковими стрілками: приготуйте на пательні по-корейськи

6 червня 2024, 17:10
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Джерело:

Shuba

Часникові стрілки можна приготувати по-різному. Радимо спробувати цей простий рецепт по-корейськи.

Перець та морква додадуть стрілкам неперевершеного смаку. Обов'язково спробуйте.

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Часникові стрілки по-корейськи

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів часникових стрілок;
– 1 червоний гострий перець;
– 1 морква;
– 50 мілілітрів соєвого соусу;
– 1 столова ложка рисового оцту;
– 8 суцвіть гвоздики;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 2 чайні ложки білого кунжуту;
– сіль, перець, олія до смаку.

Приготування:

  1. Червоний перець помийте, дрібно наріжте та змішайте зі спеціями.
  2. Помийте часникові стрілки, обріжте квітки та поріжте стебла на невеликі шматки по 3 – 4 сантиметри.
  3. Помийте та почистьте моркву. Наріжте або натріть соломкою.
  4. Розігрійте олію на пательні, додайте туди спеції та трохи їх обсмажте.
  5. Викладіть часникові стрілки та моркву. Обсмажте приблизно 10 хвилин.
  6. Влийте соєвий соус, добре перемішайте та додайте оцет і кунжут. Смажте разом на невеликому вогні протягом 2 – 3 хвилин, помішуючи.
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Автор: Ольга Котів