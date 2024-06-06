Найкращий рецепт з часниковими стрілками: приготуйте на пательні по-корейськи
6 червня 2024, 17:10Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Часникові стрілки можна приготувати по-різному. Радимо спробувати цей простий рецепт по-корейськи.
Перець та морква додадуть стрілкам неперевершеного смаку. Обов'язково спробуйте.
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Часникові стрілки по-корейськи
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів часникових стрілок;
– 1 червоний гострий перець;
– 1 морква;
– 50 мілілітрів соєвого соусу;
– 1 столова ложка рисового оцту;
– 8 суцвіть гвоздики;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 2 чайні ложки білого кунжуту;
– сіль, перець, олія до смаку.
Приготування:
- Червоний перець помийте, дрібно наріжте та змішайте зі спеціями.
- Помийте часникові стрілки, обріжте квітки та поріжте стебла на невеликі шматки по 3 – 4 сантиметри.
- Помийте та почистьте моркву. Наріжте або натріть соломкою.
- Розігрійте олію на пательні, додайте туди спеції та трохи їх обсмажте.
- Викладіть часникові стрілки та моркву. Обсмажте приблизно 10 хвилин.
- Влийте соєвий соус, добре перемішайте та додайте оцет і кунжут. Смажте разом на невеликому вогні протягом 2 – 3 хвилин, помішуючи.