Найкраща бюджетна намазка: готуємо часникові стрілки з салом

12 червня 2024, 17:51
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Джерело:

Ганна Пилипюк

Часникові стрілки можна не лише смажити. Спробуйте приготувати з них фантастичну намазку.

Закуска вийде пікантною та ароматною. Вона чудово підійде до борщу.

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Рецепт намазки з сала та часникових стрілок

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 350 грамів сала;
– 115 грамів часникових стрілок;
– 1 чайна ложка солі;
– 0,5 чайної ложки перцю.

Приготування:

  1. Відріжте у часникових стрілок коробочки з насінням. Стебла ретельно помийте та обсушіть.
  2. Перемеліть часникові стрілки та сало, чергуючи їх між собою.
  3. В отриману масу додайте сіль та перець. Все ретельно перемішайте.
  4. Готову закуску розкладіть у сухі банки та закрийте кришками. Зберігайте у холодному місці.
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Автор: Ольга Котів