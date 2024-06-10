Впораєтеся за кілька хвилин: як швидко приготувати часникові стрілки у сметані
10 червня 2024, 20:03Читать новость на русском
Джерело:recepti_dariko
Багато українців радіють початку сезону часникових стрілок. І не дарма, адже вони не лише дуже смачні, а й корисні.
Часникові стрілки готуються дуже просто. До них неймовірно пасує сметана.
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Часникові стрілки у сметані
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 400 грамів часникових стрілок;
– 40 грамів масла;
– сіль, перець до смаку;
– 3 – 4 столові ложки сметани.
Дивіться, як готувати часникові стрілки в сметані: відео
Приготування:
- Стрілки помийте, відріжте голівки та тверді частини. Наріжте стебла шматочками по 3 – 4 сантиметри довжиною
- Розтопіть масло на пательні, всипте стрілки, перемішайте та тушкуйте під кришкою 7 – 10 хвилин, періодично помішуючи.
- Посоліть, поперчіть, додайте сметану. Знову перемішайте та тушкуйте на маленькому вогні без кришки 4 – 5 хвилин, помішуючи. Потім вимкніть вогонь, накрийте кришкою та дайте постояти хвилин 5.