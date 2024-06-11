Делікатес, який буває лише раз на рік: простий рецепт часникових стрілок з яйцем

Є безліч смачних рецептів часникових стрілок. Радимо приготувати їх з яйцем.

Часникові стрілки – це бутони квіток часнику, які не розкрилися. Їх зрізають для кращого розвитку часникової цибулини. Стрілки – їстівні, смачні, а також багаті на вітаміни та мінерали.

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Часникові стрілки з яйцем

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

– 150 грамів часникових стрілок;– 3 яйця;– 80 грамів сиру;– 1 – 2 томати;– 1 болгарський перець;– 1 – 3 столові ложки рослинної олії;– кріп, сіль, чорний мелений перець до смаку.

Приготування: