Це тісто ніколи не порветься: як приготувати чебуреки, які не наберуть олії

Чебуреки – апетитні вироби тіста, які мають м'ясну начинку. Вони такі ситні та соковиті, що їх точно слід приготувати.

Для того, щоб приготувати апетитні чебуреки, слід замісити ідеальне тісто. Скористайтеся поданим нижче рецептом – і будете готувати цю страву знову і знову.

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Рецепт соковитих чебуреків

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Дивовижна смакота / Фото unsplash

– 4 склянки борошна;– 320 мілілітрів води;– 1 яйце;– 2 столові ложки масла;– 0,5 чайної ложки солі;– 2 столові ложки спирту або горілки;– 500 грамів фарш з лопатки або шиї;– 2 великі цибулини;– 2/3 склянки кефіру;– сіль і перець до смаку;– 1 чайна ложка майорану;– пучок коріандру;– олія для смаження.

Приготування:

Для приготування тіста воду посоліть, розігрійте з маслом, додайте пів склянки борошна і перемішайте, щоб не було грудок. Злегка остудіть. Додайте яйце, спирт і, підсипте борошно, що залишилося, замісіть м’яке еластичне тісто. Сформуйте кулю і поставте в холодильник мінімум на годину. Цибулю дуже дрібно наріжте або натріть на крупній тертці. Подрібніть коріандр. Додайте до м’яса кефір, цибулю, зелень, все перемішайте і приправте до смаку. З тіста зробіть рулет, розріжте його на 24 частини (розміром з м’ячик для настільного тенісу), кожен шматочок тіста розкачайте в коло товщиною приблизно 1 – 2 міліметри. На половину кожного кружечка викладіть рівним шаром начинку, ретельно закріпіть краї і притисніть виделкою. У широкій каструлі або сковороді розігрійте достатню кількість олії, додайте чебуреки і обсмажте з двох сторін до золотистого кольору. Після обсмажування викладіть на деякий час на паперовий рушник. Подавайте з часниковим соусом і кетчупом.

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