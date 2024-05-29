Готуйтесь до зими вчасно: рецепт розкішного варення з черешень

Настає сезон черешень і час для перших зимових заготівель. Спробуйте приготувати фантастично смачне варення за нашим простим рецептом.

Щоб черешні не було в баночці самотньо, додайте волоські горіхи. Вони нададуть варенню особливого аромату.

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Варення з черешень

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

– 1 кілограм цукру;– 1 кілограм черешень;– 200 мілілітрів води;– 150 грамів волоських горіхів;– стручок ванілі.

Приготування:

Черешні добре помийте, обсушіть та видаліть кісточки. Налийте у каструлю воду, додайте цукор, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Проваріть 10 – 15 хвилин на повільному вогні. Волоські горіхи почистьте від шкаралупи, залийте окропом і залиште на 20 – 30 хвилин. Далі вийміть їх і наріжте невеликими шматочки. Нафаршируйте горіхами черешню. Покладіть черешню у сироп, який заздалегідь зніміть з вогню і залиште при кімнатній температурі на добу. Через добу поставте каструлю знову на вогонь, доведіть до кипіння і варіть на повільному вогні 40 – 60 хвилин до готовності. Варення має повільно кипіти. За 10 хвилин до закінчення додайте розрізаний навпіл стручок ванілі. Розлийте варення у чисті стерилізовані банки, закатайте металевими кришками, переверніть і вкутайте до повного остигання. Зберігайте банки у прохолодному місці.