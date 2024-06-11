Страва, гідна королівського столу: приготуйте розкішну смажену черешню

11 червня 2024, 18:58
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Про те, що черешню можна смажити, знають далеко не всі. І дарма, адже така страва здатна вразити кожного.

Смажені черешні – ідеальний інгредієнт для солодких канапок, інформує Смачно 24. Вони сподобаються не лише дітям, а й дорослим.

Варто спробувати Лише з 3 інгредієнтів: готуємо казково смачний полуничний мус

Смажені черешні

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів черешні без кісточок;
– цукор, масло до смаку;
– 100 грамів кисломолочного чи вершкового сиру;
– 2 столові ложки сметани або вершків;
– 4 скибочки білого хліба;
– м'ята до смаку.

Приготування:

  1. Розтопіть масло на сковорідці. Додайте черешню та трохи її обсмажте.
  2. Далі додайте цукор і смажте ще, поки ягоди гарненько не розм'якнуть.
  3. У блендері збийте кисломолочний сир зі сметаною.
  4. Обсмажте хліб, намажте маслом та викладіть сирну масу. Зверху викладіть смажені черешні та прикрасьте м'ятою.
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Автор: Ольга Котів