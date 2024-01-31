Пасує до будь-якого гарніру: простий рецепт культового чилі кон карне
31 січня 2024, 17:32Читать новость на русском
Джерело:sprava_smaku
Чилі кон карне – класична страва, яку обожнюють у всьому світі. Це тушковане м'ясо з чилі, помідорами та квасолею пасує буквально до будь-якого гарніру.
Часто до нього додають часник, цибулю та кмин. Спробуйте – вам точно сподобається.
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Рецепт чілі кон карне
- Час: 2 години
- Порцій: 4
– 500 грамів яловичини;
– 2 столові ложки олії;
– половинка солодкого перцю;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 300 мілілітрів яловичого бульйону чи води;
– 1 банка томатів у власному соку;
– 200 грамів консервованої квасолі;
– 1,5 чайної ложки солі;
– 2 чайні ложки копченої паприки;
– 1 чайна ложка орегано;
– 1 чайна ложка цукру;
– 0,5 чайної ложки порошку чилі;
– половинка гострого перцю;
– 0,5 чайної ложки кумину;
– 0,5 чайної ложки коріандру;
– 0,25 чайної ложки чорного меленого перцю.
Приготування:
- Цибулю та часник почистьте і поріжте дрібними кубиками. Обсмажте на рослинній олії до напівпрозорого стану.
- Додайте до цибулі нарізаний кубиками солодкий перець. Смажте протягом 5 хвилин.
- Додайте до овочів яловичий фарш. Смажте, поки не випарується вся рідина. Далі розімніть м'ясо лопаткою, щоб не було великих грудок.
- Додайте до м'яса всі спеції, сіль, цукор та гострий перець. Все добре перемішайте та смажте протягом 3 – 4 хвилин до рум'яності.
- Додайте подрібнені томати у власному соку та яловичий бульйон. Доведіть до кипіння та тушкуйте під кришкою на мінімальному вогні протягом 20 хвилин.
- Промийте консервовану квасолю у проточній воді та додайте до чілі кон карне. Тушкуйте разом протягом 1 – 2 годин на невеликому вогні під кришкою.