Не майонез і не соус тартар: чим найкраще фарширувати яйця на Великдень

16 квітня 2024, 10:36
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Фаршировані яйця – одна з головних зірок Великоднього столу. Зазвичай їх подають з майонезом або соусом тартар, однак є ще краща опція, яка точно заслуговує на увагу.

Поєднання ніжного майонезно-вершкового соусу з хрусткими овочами – це саме те, що потрібно для великодніх яєць. Вони виглядатимуть на столі як щось унікальне та точно привернуть увагу гостей. 

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Фаршировані яйця на Великдень

Час: 20 хвилин

Порцій: 8

Інгредієнти

– 8 зварених круто яєць;
– 10 редисок;
– 1 огірок;
– 1 столова ложка подрібненого кропу;
– 2 столові ложки подрібненої шніт-цибулі;
– 2 столові ложки майонезу;
– 2 столові ложки вершків (18%);
– 0,5 чайної ложки улюбленої гірчиці;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування: 

  1. Редьку та огірок миємо, обсушуємо та дрібно нарізаємо.
  2. Змішуємо майонез, вершки, сіль і перець.
  3. До готового соусу даємо овочі, добре перемішуємо. Трішки зелені можна відкласти для прикраси.
  4. Подавати страву можна двома способами: або фарширувати яйця, або просто викласти їх на соус та посипати зеленню. Оберіть той варіант, який вам більше до вподоби. 

Смачного! 

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська