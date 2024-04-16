Не майонез і не соус тартар: чим найкраще фарширувати яйця на Великдень
Фаршировані яйця – одна з головних зірок Великоднього столу. Зазвичай їх подають з майонезом або соусом тартар, однак є ще краща опція, яка точно заслуговує на увагу.
Поєднання ніжного майонезно-вершкового соусу з хрусткими овочами – це саме те, що потрібно для великодніх яєць. Вони виглядатимуть на столі як щось унікальне та точно привернуть увагу гостей.
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Фаршировані яйця на Великдень
Час: 20 хвилин
Порцій: 8
Інгредієнти:
– 8 зварених круто яєць;
– 10 редисок;
– 1 огірок;
– 1 столова ложка подрібненого кропу;
– 2 столові ложки подрібненої шніт-цибулі;
– 2 столові ложки майонезу;
– 2 столові ложки вершків (18%);
– 0,5 чайної ложки улюбленої гірчиці;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Редьку та огірок миємо, обсушуємо та дрібно нарізаємо.
- Змішуємо майонез, вершки, сіль і перець.
- До готового соусу даємо овочі, добре перемішуємо. Трішки зелені можна відкласти для прикраси.
- Подавати страву можна двома способами: або фарширувати яйця, або просто викласти їх на соус та посипати зеленню. Оберіть той варіант, який вам більше до вподоби.
Смачного!Ви мусите приготувати його на Великдень: традиційний рецепт шпондера.