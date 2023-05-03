Смажена курка, шоколадний торт та суші: які прості страви підкорили членів королівської сім'ї

Окрім дотримання давніх звичаїв і традицій, британські королівські особи також ретельно ставляться до свого раціону. Хоча хороші звички та етикет відіграють вирішальну роль у їхньому харчуванні, у кожного є власні вподобання.

При згадці про монаршу сім’ю приходить думка, що вони щодня їдять ікру та шампанське, але правда набагато прозаїчніша. У їхньому раціоні переважають прості та доступні страви, які саме – розповідає 24 канал.

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Королева Єлизавета ІІ

Королева віддавала перевагу рибі або курці на грилі, поданим просто з овочами. Любов королеви Єлизавети до шоколадного торта була також добре відома! Вона щодня їла маленький шматочок із чаєм. Більше про улюблені страви легендарної королеви читайте тут.

Королева сердець / Фото Getty Images

Король Чарльз ІІІ

Пиріг з фазанами – улюблена страва короля. Як і кожному англійцю, йому смакує чай. Суміші, які він обирає – Ерл Грей і Дарджилінг з медом та молоком.

Принц Вільям та принцеса Кетрін

Улюбленими стравами принца є стейки та англійський сніданок (бекон, яєшня, ковбаса та напій – чай або кава). Великий шматок шоколадного торта також серед його фаворитів. Відомо, що пристрасть до солодкого Вільям успадкував від королеви.

Така красива пара / Фото Getty Images

Принцеса Кетрін зосереджена на здоровому харчуванні. Вона любить смузі з овочевим наповненням та здорові закуски. Однією з улюблених страв на сніданок Кейт Міддлтон є вівсянка. Принцеса Уельська також любить суші.

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Принц Гаррі та Меган Маркл

Гаррі і Меган – великі шанувальники смаженої курки. Також серед улюблених продуктів пари є лосось, який вони полюбляють готувати разом. Що стосується десерту, то здебільшого вони надають перевагу пудингу.