Ця страва підкорить вас одразу: готуємо оригінальні спагетті з сардинами
26 березня 2024, 21:11Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Спагетті – доволі частий гість на наших столах. Часто ми поєднуємо їх з м'ясними або рибними додатками, і це створює фантастичну гармонію.
Цей рецепт тішить не лише своєю простотою та оригінальним смаком, а й бюджетністю. Варто спробувати цю страву лише раз – і вона неодмінно увійде у ваш раціон.
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Рецепт спагетті з сардинами
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів спагетті;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 240 грамів консервованих сардин;
– 1 нарізана цибулина;
– сіль та перець до смаку;
– 1 дрібно нарізаний зубчик часнику;
– 150 – 200 грамів подрібненої капусти;
– сік 1 лимона.
Приготування:
- Спагетті приготуйте згідно з інструкцією на упаковці. Залишаємо трішки води.
- Велику сковорідку ставимо на вогонь. Даємо 1 ложку оливкової олії та смажимо цибулю до золотистого кольору. Додаємо часник та готуємо ще хвилину.
- Сардини нарізаємо на невеликі шматочки. Додаємо їх на сковорідку разом із капустою та двома ложками води від спагетті.
- Добре перемішуємо, накриваємо кришкою та готуємо 4 хвилини.
- Знімаємо кришку та готуємо постійно помішуючи, поки капуста не стане м'якою.
- Додаємо спагетті на сковорідку, вичавлюємо лимонний сік, солимо, перчимо, готуємо 1 хвилину та подаємо до столу.
Смачного!Це знають навіть не всі господині: навіщо у фарш котлет додавати смажену цибулю.