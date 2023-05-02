Улюблений сніданок принца Чарльза – ця страва не набридне ніколи

Напередодні коронації принца Чарльза, ми вирішили поділитися з вами улюбленою стравою монарха, яка стане відмінним сніданком на щодень.

Ми чимало знали про улюблені страви матері принца Чарльза, Єлизавети II, а що до вподоби самому монарху? Ми пропонуємо вам спробувати один з улюблених сніданків принца Чарльза, який неодмінно вам сподобається.

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Страва з яєць, м'якого сиру та шпинату – цікава та оригінальна, а готувати її просто.

Рецепт запеченого яйця зі шпинатом

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 100 грамів пюре шпинату;

– томати чері;

– 35 грамів м'якого сиру;

– 1 куряче яйце;

– 80 грамів коров'ячих вершків;

– 15 грамів твердого сиру;

– свіжий базилік;

– шинка, або ковбаса.

Приготування:

Змащуємо маслом жаротривкий посуд, деко, викладаємо шар шпинату. Залишаємо невелике заглиблення в центрі форми.

Розрізаємо томати навпіл, викладаємо на шпинат. Далі знову шар шпинату, який притрушуємо м'яким сиром.

Зверху додаємо шматочки шинки, базилік та посипаємо спеціями.



Сніданок Принца Чарльза / Фото Дейлі мейл

Розбиваємо яйце в центр шпинату, де ви залишили заглиблення.

Поливаємо яйце вершками, не зачіпаючи жовток.

Зверху посипаємо натертим твердим сиром.

Відправляємо все до духовки, попередньо розігрітої до 180 градусів, на 8 – 10 хвилин.

Перед подаванням на стіл дайте страві постояти ще 5 хвилин.

Смачного!