Приготування огірків на зиму вимагає відносно небагато часу та затрат, а смакувати потім можна усю зиму. Варто лиш обрати тип консервування – квашення чи маринування. Що ховається під однією, а що під іншою назвою та які огірки вибрати – дізнайтеся у матеріалі 24 Каналу.

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Чим консервовані продукти відрізняються від маринованих

Відмінність маринованих і квашених огірків полягає в різному процесі бродіння. Мариновані огірки відрізняються тим, що для консервації людина не чекає природного квашення, а відразу ж додає органічні кислоти (оцтову, лимонну, молочну).

У випадку з квашеними огірками це натурально і не потребує хімічного втручання. У банки потрібно закласти тільки спеції і огірки, залити все водою з додаванням солі. Таким чином через деякий час утворюється натуральна молочна кислота, яка забезпечує організм здоровими бактеріальними культурами.

Чудова закуска / Фото unsplash

Суттєва різниця між солінням і маринуванням складається в одному: при заготівлі овочів способом соління застосовують розсіл, при способі маринування застосовують маринад.

Плюси та мінуси

Мінус маринованих огір­ків порівняно з квашеними — оцет або інша кислота знищує частину вітамінів і нейтра­лізує мікроелементи. Втім, цей недолік з лишком компенсує чу­довий смак цієї заготовки.

Саме мариновані огірки є чудовим доповненням до багатьох страв і самостійною закускою. Вони добре поєднуються з м’ясними та рибними стравами, гармонують з іншими свіжими і вареними овочами у салатах і можуть бути інгредієнтом пікантних соусів.

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