Євген Клопотенко пояснює: чим шкідливі фреші з фруктів

Фреш – це свіжовичавлений сік, приготований зі свіжих фруктів. Як його вживати та коли цього краще не робити – пояснює Євген Клопотенко.

Фреш виготовляється зі свіжих і натуральних інгредієнтів без додавання консервантів або цукру. Він зазвичай має насичений смак та аромат.

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Що не так із фрешом

На думку Євгена Клопотенка, під час приготування фрешу ми викидаємо найкорисніші частини фруктів: шкірку та м’якоть, котрі містять клітковину. У результаті залишається невеликий відсоток вітамінів і дуже багато фруктози. Випити фреш – це наче скуштувати стік цукру, але з фруктовим смаком.

Який напій найкраще обрати / Фото unsplash

Такий напій дуже швидко підіймає рівень цукру в крові. Кулінар пояснює, що таким чином їсти хочеться тільки більше.

Чим замінити

Смузі – це відмінна альтернатива фрешам, оскільки вони зазвичай містять цілі фрукти або ягоди, а також можуть бути збагачені овочами чи зеленню. Вони більш корисні, адже не відціджуються.

Цей напій можна приготувати вдома зі свіжих інгредієнтів, слідуючи за власним уподобанням.