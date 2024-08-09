Ви більше не купуватимете чипси: готуємо закуску з лаваша за лічені хвилини

9 серпня 2024, 19:55
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Автор: Ольга Котів

Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Зі звичайного лаваша можна приготувати ідеальні чипси. А з гуакамоле вони перетворяться на справжню насолоду.

Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм простим рецептом. Спробуйте втілити його в життя.

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Чипси з лаваша з гуакамоле

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти для чипсів:
– лаваш;
– 2 столові ложки олії;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 0,5 чайної ложки перцю;
– 0,5 чайної ложки орегано;
– 0,5 чайної ложки копченої паприки;
– 0,5 чайної ложки куркуми.
Для гуакамоле:
– 2 авокадо;
– 0,5 синьої цибулі;
– 1 лайм;
– 1 томат.

Дивіться, як приготувати чипси з лаваша та гуакамоле: відео

Приготування:

  1. Наріжте лаваш на трикутники.
  2. Змішайте оливкову олію та спеції. Перемішайте лаваш в пряній олії.
  3. Поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 10 – 12 хвилин.
  4. Авокадо почистьте та подрібніть. Частину розітріть. Синю цибулю та томат також подрібніть.
  5. Перемішайте, додайте сіль, перець та сік лайма.
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