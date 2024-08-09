Ви більше не купуватимете чипси: готуємо закуску з лаваша за лічені хвилини
9 серпня 2024, 19:55Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Зі звичайного лаваша можна приготувати ідеальні чипси. А з гуакамоле вони перетворяться на справжню насолоду.
Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм простим рецептом. Спробуйте втілити його в життя.
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Чипси з лаваша з гуакамоле
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
– лаваш;
– 2 столові ложки олії;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 0,5 чайної ложки перцю;
– 0,5 чайної ложки орегано;
– 0,5 чайної ложки копченої паприки;
– 0,5 чайної ложки куркуми.
Для гуакамоле:
– 2 авокадо;
– 0,5 синьої цибулі;
– 1 лайм;
– 1 томат.
Дивіться, як приготувати чипси з лаваша та гуакамоле: відео
Приготування:
- Наріжте лаваш на трикутники.
- Змішайте оливкову олію та спеції. Перемішайте лаваш в пряній олії.
- Поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 10 – 12 хвилин.
- Авокадо почистьте та подрібніть. Частину розітріть. Синю цибулю та томат також подрібніть.
- Перемішайте, додайте сіль, перець та сік лайма.