Чизкейк давно вважається класикою десертного столу: ніжний, насичений, з легкою кремовою текстурою. Хай це буде лаймовий, лимонний чи навіть горіховий варіант – принципи приготування залишаються однаковими. Головне – не поспішати й дотримуватися базових правил, інформує 24 Канал з посиланням на Sally's Baking.
Підготовка чизкейка
Щоб уникнути грудочок і нерівностей, починайте з правильного замішування основи:
- Використовуйте крем-сир кімнатної температури. Холодний сир важко змішується й часто залишає грудочки.
- Добре перемішайте всі інгредієнти (крім яєць), щоб маса стала абсолютно однорідною.
- Яйця додавайте в самому кінці й змішуйте мінімально. Надлишок повітря в тісті може спричинити підйом і подальше розтріскування.
- Завжди випікайте чизкейк у роз’ємній формі – це значно спрощує процес і захищає десерт.
- Обов’язково використовуйте водяну баню – це найефективніший спосіб запобігти тріщинам.
Знаючи правила приготування, можна приготувати ідеальний чизкейк / Фото Freepik
Поради під час випікання
Не відкривайте духовку в процесі випікання. Різкі перепади температури – головний ворог ідеального чизкейка.
Також радимо не перетримувати десерт у духовці. Готовий чизкейк має злегка тремтіти в центрі (приблизно 5 – 7 сантиметрів у діаметрі), а краї – бути трохи піднятими.
Після випікання чизкейку потрібне м’яке й поступове охолодження:
- Вимкніть духовку, прочиніть дверцята й залиште чизкейк усередині приблизно на 1 годину. Це допоможе уникнути різкого температурного шоку.
- Коли десерт повністю охолоне до кімнатної температури, щільно накрийте його харчовою плівкою та поставте в холодильник мінімум на 4 – 8 годин, а краще – на ніч.
Що таке водяна баня для чизкейка і навіщо вона потрібна
Водяна баня – це спосіб випікання, за якого форма з чизкейком ставиться в більшу форму з гарячою водою. Чизкейк "любить" вологе середовище, і саме пара допомагає досягти ідеального результату.
У чизкейку багато яєць, а їм потрібна волога для рівномірного підйому без пересихання. Пар допомагає десерту підійматися повільно й рівномірно, зменшуючи ризик тріщин. Такий метод також запобігає різкому осіданню чизкейка під час охолодження.
Чизкейк любить водяну баню / Фото Depositphotos
Як зробити класичну водяну баню
- Щільно обгорніть дно та боки роз’ємної форми фольгою.
- Поставте форму з чизкейком у велику жаростійку форму.
- Наповніть її гарячою водою на висоту приблизно 1 – 2 сантиметри.
- Найзручніше заливати воду вже тоді, коли форма стоїть у духовці, щоб уникнути розливання.
Альтернативний спосіб водяної бані (без ризику протікання)
Якщо не хочете хвилюватися, що вода потрапить у форму з чизкейком, є безпечна альтернатива:
- Закип’ятіть достатню кількість води.
- Поставте металеву форму для запікання (не скляну) на нижній рівень розігрітої духовки та налийте в неї приблизно 1 сантиметр окропу.
- Чизкейк розмістіть на середньому рівні духовки.
- Закрийте дверцята, щоб пара залишалася всередині.
- У цьому випадку чизкейк не контактує з водою напряму, але отримує необхідну вологу завдяки пару.
