Фактично це варіація відомого Apple Dutch Baby або Apple Dutch Pancake, який готується за принципом омлету. Саме тому весь процес займає мінімум часу – менш ніж годину від початку до подачі.
Спробуйте також Дитяче печиво без цукру, яєць і молока: навіть дорослі будуть у захваті
Виділіть близько 10 хвилин на тісто, 5 хвилин на підготовку яблук і приблизно 30 хвилин на приготування на сковороді. У результаті отримаєте десерт, який нічим не поступається класичному яблучному пирогу з духовки.
Яблучний пиріг на сковороді
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 120 грамів борошна;
– 90 мілілітрів молока;
– 2 яблука;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 100 грамів цукру;
– 50 грамів масла;
– 2 яйця;
– 0,5 чайної ложки ванільного екстракту;
– цукрова пудра до смаку.
Приготування:
- У мисці змішайте яйця з цукром. Додайте молоко, розм’якшене вершкове масло та ванільний екстракт. Ретельно перемішайте до однорідності.
- Всипте борошно та розпушувач. Перемішайте, поки маса не стане густою й кремоподібною, без грудочок.
- Помийте яблука, обсушіть, очистьте від шкірки та наріжте тонкими скибочками.
- Змастіть сковороду вершковим маслом або олією. Викладіть яблука рівним шаром і залийте тістом. Готуйте під кришкою на мінімальному вогні приблизно 30 хвилин. Перед подачею дайте пирогу трохи охолонути й посипте цукровою пудрою.
Як зробити будь-яку випічку пухкою?
Щоб зробити випічку пухкішою, можна додати в тісто трохи алкоголю. Зокрема, це перевірена хитрість під час приготування різдвяних пампухів.
На літру тіста достатньо лише чайної ложки горілки. Після випікання запаху алкоголю не залишиться – він весь випарується, каже Smakosze.
Що ще приготувати?
Радимо скористатися цими рецептами десертів з листкового тіста – просто, швидко і завжди смачно.
Також ваші рідні будуть в захваті від різдвяних пампухів.