Фактично це варіація відомого Apple Dutch Baby або Apple Dutch Pancake, який готується за принципом омлету. Саме тому весь процес займає мінімум часу – менш ніж годину від початку до подачі.

Виділіть близько 10 хвилин на тісто, 5 хвилин на підготовку яблук і приблизно 30 хвилин на приготування на сковороді. У результаті отримаєте десерт, який нічим не поступається класичному яблучному пирогу з духовки.

Яблучний пиріг на сковороді

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 120 грамів борошна;

– 90 мілілітрів молока;

– 2 яблука;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 100 грамів цукру;

– 50 грамів масла;

– 2 яйця;

– 0,5 чайної ложки ванільного екстракту;

– цукрова пудра до смаку.

Приготування:

У мисці змішайте яйця з цукром. Додайте молоко, розм’якшене вершкове масло та ванільний екстракт. Ретельно перемішайте до однорідності. Всипте борошно та розпушувач. Перемішайте, поки маса не стане густою й кремоподібною, без грудочок. Помийте яблука, обсушіть, очистьте від шкірки та наріжте тонкими скибочками. Змастіть сковороду вершковим маслом або олією. Викладіть яблука рівним шаром і залийте тістом. Готуйте під кришкою на мінімальному вогні приблизно 30 хвилин. Перед подачею дайте пирогу трохи охолонути й посипте цукровою пудрою.

Як зробити будь-яку випічку пухкою?

Щоб зробити випічку пухкішою, можна додати в тісто трохи алкоголю. Зокрема, це перевірена хитрість під час приготування різдвяних пампухів.

На літру тіста достатньо лише чайної ложки горілки. Після випікання запаху алкоголю не залишиться – він весь випарується, каже Smakosze.

