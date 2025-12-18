У цьому варіанті торт складається з п’яти коржів і після просочення важить близько 1,5 – 1,7 кілограма, інформує 24 Канал з посиланням на SHUBA.

Як приготувати медівник "Марленка"

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти для коржів:

– 350 грамів борошна;

– 150 грамів цукру;

– 70 грамів масла;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки меду;

– 1 столова ложка сметани 20%;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 чайна ложка оцту 9%.

Для крему:

– 400 мілілітрів молока;

– 100 грамів цукру;

– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 15 грамів ванільного цукру;

– 140 грамів вареного згущеного молока;

– дрібка солі.

Додатково:

– 100 грамів волоських горіхів.

Розтопіть вершкове масло разом із медом у невеликій каструлі на слабкому вогні, постійно помішуючи. У мисці злегка збийте яйця, додайте цукор і ретельно перемішайте вінчиком. Влийте теплу медово-масляну суміш, додайте сметану й доведіть масу до однорідності. Всыпте соду, влийте оцет і швидко перемішайте. Частинами просійте борошно та замісіть м’яке, податливе тісто. Злегка підмісіть його руками, розділіть на 5 рівних частин і накрийте рушником. Розігрійте духовку до 180°C у режимі верх-низ. На припорошеній борошном поверхні або на пергаменті розкачайте кожну частину тіста завтовшки 2 – 3 міліметри. Виріжте прямокутники приблизно 20 на 27 сантиметрів. Перекладіть корж на деко з пергаментом і випікайте 6 – 7 хвилин до легкої золотавості. Гарячі коржі обріжте, щоб вони були однакового розміру. Обрізки підсушіть у духовці, остудіть і подрібніть у крихту. У каструлі змішайте крохмаль, цукор, сіль і ванільний цукор. Поступово вливайте молоко, постійно помішуючи вінчиком, щоб не було грудочок. Поставте каструлю на слабкий вогонь і варіть крем до загустіння, безперервно помішуючи. Після закипання проваріть ще 1 – 2 хвилини. Зніміть крем із плити, додайте вершкове масло й перемішайте до повного розчинення. Перекладіть крем у миску, накрийте плівкою "в контакт" і дайте охолонути. Підсушіть волоські горіхи на сухій сковороді та подрібніть ножем. У теплий крем поступово, по 1 столовій ложці, вмішуйте варене згущене молоко до гладкої текстури. Розділіть крем приблизно на 6 частин. Змастіть кожен корж кремом, посипайте подрібненими горіхами (верхній корж залиште без горіхів) і складіть торт шарами. Покрийте верх і боки торта кремом, обсипте крихтою з коржів. Загорніть торт у плівку та поставте в холодильник на ніч, щоб він добре просочився.

Чим можна замінити яйця?

Яйця можна досить просто замінити знайомими продуктами. Мовиться про крохмаль та банани, пише портал Pysznosci.

Варто лише змішати по 2 ложки крохмалю та води або ж додати до тіста бананове пюре. Останнє, окрім необхідної клейкості, додасть випічці солодкості.

