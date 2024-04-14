Оксамитова насолода: кокосовий чізкейк з солоною карамеллю
14 квітня 2024, 10:19Читать новость на русском
Джерело:przyslij przepis
Чізкейк – це універсальний десерт, який завжди приваблює увагу своїм багатим смаком та кремовою текстурою. А якщо додати тропічні нотки кокоса та солону карамель, ви отримаєте не просто чізкейк, а справжнє кулінарне диво!
Цей десерт ідеально підходить, як для святкового столу, так і для затишного вечора вдома. Рецепт цього чізкейка поєднує в собі ніжність крем-сиру, екзотичність кокосової стружки та сміливий акцент солоної карамелі.
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Чізкейк з кокосом
- Час: 1 година
- Порцій: 4
для основи:
– 200 грамів печива (наприклад, пісочне);
– 100 грамів розтопленого масла;
для начинки:
– 500 грамів крем-сиру;
– 200 мілілітрів кокосового молока;
– 100 грамів цукру;
– 50 грамів кокосової стружки;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
– 3 великих яйця;
для солоної карамелі:
– 200 грамів цукру;
– 90 грамів вершкового масла;
– 120 мілілітрів вершків (33% жирності). Якщо діти постійно просять солодке, щоб перекусити, а сезонні фрукти та овочі їм вже набридли, спробуйте крабові палички ТМ “Водний Світ”. Цей бренд уже добре відомий українцям та гарантує відмінний смак і високу якість своєї продукції.
Приготування:
- Подрібніть печиво у блендері до стану крихти.
- Змішайте його з розтопленим маслом до однорідної маси.
- Викладіть суміш у форму для випікання, рівномірно розподіліть і утрамбуйте.
- Поставте в холодильник на час приготування начинки.
- Змішайте крем-сир з цукром і ванільним екстрактом до однорідності.
- Поступово додавайте яйця.
- Додайте кокосове молоко та кокосову стружку, акуратно перемішайте ложкою.
- Вилийте начинку на охолоджену основу і випікайте в духовці при 160°C приблизно 1 годину або до тих пір, поки чізкейк не стане міцним на дотик.
- В каструлі на середньому вогні розтопіть цукор до золотистого кольору, не забуваючи перемішувати, щоб цукор не пригорів.
- Додайте вершкове масло, обережно перемішайте до його розтоплення.
- Поступово влийте вершки, постійно перемішуючи. Варіть карамель, поки вона не стане густою.
- Відставте з вогню.
- Охолодіть чізкейк до кімнатної температури, а потім поставте в холодильник мінімум на 4 години.
- Перед подачею полийте чізкейк солоною карамеллю і посипте кокосовою стружкою.