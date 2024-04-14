Оксамитова насолода: кокосовий чізкейк з солоною карамеллю

10:19

Чізкейк – це універсальний десерт, який завжди приваблює увагу своїм багатим смаком та кремовою текстурою. А якщо додати тропічні нотки кокоса та солону карамель, ви отримаєте не просто чізкейк, а справжнє кулінарне диво!