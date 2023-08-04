Чому чорніють банани і як їх зберегти свіжими: трюки, якими ви захочете скористатися

Іноді одразу після покупки можна помітити, що яскраві жовті банани вони починають чорніти. Чому це стається і як можна зберегти банани свіжими тривалий час?

Знання про те, чому банани чорніють та як їх зберегти свіжими, допоможе вам насолоджуватися цими смачними фруктами на повну. Використовуйте ці поради, щоб ваші банани залишалися смачними, а шкірка – яскраво-жовтою!

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Чому банани чорніють: наукове пояснення

Етилен . Надміру достиглі або пошкоджені плоди виділяють гормон етилен, який прискорює процес дозрівання. Коли один банан починає дозрівати, він випускає більше етилену, що впливає на інші банани поряд.

. Надміру достиглі або пошкоджені плоди виділяють гормон етилен, який прискорює процес дозрівання. Коли один банан починає дозрівати, він випускає більше етилену, що впливає на інші банани поряд. Температура. Тепло сприяє прискореному дозріванню бананів. Тому, якщо вони зберігаються при підвищених температурах, швидше починають чорніти.

Тепло сприяє прискореному дозріванню бананів. Тому, якщо вони зберігаються при підвищених температурах, швидше починають чорніти. Вологість. Вологе середовище може сприяти розпаду бананів, зокрема, при зберіганні в закритих контейнерах або у пластикових пакетах.

Чудовий фрукт / Фото unsplash

Як зберегти банани свіжими

Не варто тримати перезрілі банани поруч зі свіжими. Вони випускають більше етилену, що може сприяти швидшому дозріванню інших бананів.

Жовті банани можна зберігати в холодильнику. Температура у холодильнику сповільнює дозрівання, але шкірка може зчорніти. Однак фрукт залишиться смачним. Розкладіть банани в такий спосіб, щоб вони не доторкалися один до одного.

обгорніть кінчики бананів у пластикову плівку. Це може допомогти затримати випуск етилену і сповільнити дозрівання.

Якщо бачите, що банани швидко чорніють, наріжте їх на кілька шматочків і поставте у морозильну камеру. Заморожені банани ідеально підходять для смузі та десертів.

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