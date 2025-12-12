Розбирання капусти – це чи не найбільша морока у приготуванні голубців. 24 Канал пропонує спростити собі життя з секретом досвідчених господинь, про який розповідає Beszamel.

Як швидко розібрати капусту на голубці?

Спочатку треба вибрати правильний овоч. Капуста повинна бути великою та досить пухкою. Листки повинні бути великими, щоб легше було загортати голубці.

Розбираємо капусту без зайвих зусиль / Фото Pixabay

Тепер миємо качан, відрізаємо пошкоджені або сухі листки та вирізаємо серцевину. Кладемо капусту у мікрохвильову піч, встановлюємо на максимальну потужність та вмикаємо на 12 хвилин. Ось і все – залишилося відрізати прожилку та загортати голубці, але не забудьте помити листя під холодною водою, щоб не попектися.

Як перевірити готовність листків?

Достатньо просто натиснути пальцем на листок. Якщо він мʼякий і згинається – можете сміливо загортати рис, підказує Przyslij przepis.

Просто натисніть пальцем на листок; якщо він згинається та м’який на дотик, значить, він готовий. Якщо ні – поставте у мікрохвильовку ще на 1 – 2 хвилини.

Які поради стануть у пригоді?