Без випічки: рецепт десерту з чорницею в білому шоколаді
25 червня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:Kwestia smaku
Чорничний чізкейк в білому шоколаді – неймовірний рецепт, який приготує кожен. Встигніть приготувати, поки сезон не закінчився!
Це дуже красивий та апетитний десерт. Він у вміру солодкий, тому його можна давати навіть дітям.
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Чізкейк з чорницею
- Час: 1,5 години
- Порцій: 6
тісто:
– приблизно 170 грамів пісочного печива;
– 70 грамів розтопленого вершкового масла;
сирна маса:
– 2 пакетики желе зі смаком ягід;
– чверть склянки цукру;
– 350 грамів чорниці + додатково для прикраси;
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 250 грамів рікотти;
– 250 мілілітрів вершків 30% (холодних);
глазур:
– 100 грамів білого шоколаду;
– 1 столова ложка кокосового масла;
– 2 чайні ложки олії;
– м'ята для прикраси.
Приготування:
- Дно форми діаметром приблизно 24 сантиметри слід вистелити печивом, змішаним з розтопленим вершковим маслом.
- 250 мілілітрів желе залийте киплячою водою, зніміть з вогню, ретельно розчиніть, додайте цукор.
- Ягоди промийте та збийте блендером (але не дуже ретельно, щоб залишилися шматочки фруктів). Додайте в желе, перемішайте та остудіть.
- Сир змішайте з рікоттою і додайте в охолоджену ягідну масу і перемішайте.
- Холодні вершки збийте до міцної піни, додайте до ягідно-сирної суміші та вилийте на основу торта, поставте в холодильник до застигання. Це приблизно на 3 години або на ніч.
- Після застигання проведіть ножем по формі для випічки, зніміть бортик і налийте на нього глазур: поламайте шоколад на кубики, додайте кокосове або вершкове масло та рідку олію та розтопіть разом, наприклад, на водяній бані або в мікрохвильовій печі.
- Поставте в холодильник на пів години, щоб глазур застигла.
- Посипте свіжою чорницею ягодами та прикрасьте м'ятою.
- Зберігайте десерт в холодильнику.