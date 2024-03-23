Рідні проситимуть добавки: ідея небанального супу, від якого всі будуть в захваті

23 березня 2024, 10:41
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Джерело:

Obozrevatel

Спробуйте приготувати суп за цим рецептом. Його ніжний вершковий смак сподобається багатьом.

Такий суп готується дуже просто та швидко. Обов'язково збережіть цей рецепт.

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Вершковий суп з морепродуктами

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 3 картоплини;
– 1 цибулина;
– 1 морквина;
– 2 стебла селери;
– 250 грамів плавленого сиру;
– 500 грамів морського коктейлю;
– сіль, перець, зелень до смаку;
– 2 літри води;
– олія.

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Приготування:

  1. Моркву дуже дрібно наріжте або натріть на тертку.
  2. Почистьте цибулю та наріжте її максимально дрібними шматочками.
  3. Цибулю і моркву обсмажте на олії.
  4. Дрібно наріжте два стебла селери та додайте на пательню до овочів.
  5. Плавлений сир наріжте дрібними кубиками.
  6. Налийте в каструлю 2 літри води та поставте її на плиту. Як тільки-но вода закипить, закиньте туди нарізаний плавлений сир.
  7. Щойно сир розплавився, додайте в каструлю нарізану кубиком картоплю. Відваріть її до напівготовності. Посоліть суп до смаку та додайте трохи меленого перцю.
  8. Коли картопля звариться до напівготовності, перекладіть у суп обсмажені овочі та перемішайте.
  9. Далі покладіть у суп морський коктейль. Варіть на середньому вогні 5 – 7 хвилин. Готовий суп прикрасьте свіжою зеленню.
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Автор: Ольга Котів