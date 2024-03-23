Рідні проситимуть добавки: ідея небанального супу, від якого всі будуть в захваті
23 березня 2024, 10:41Читать новость на русском
Джерело:Obozrevatel
Спробуйте приготувати суп за цим рецептом. Його ніжний вершковий смак сподобається багатьом.
Такий суп готується дуже просто та швидко. Обов'язково збережіть цей рецепт.
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Вершковий суп з морепродуктами
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 картоплини;
– 1 цибулина;
– 1 морквина;
– 2 стебла селери;
– 250 грамів плавленого сиру;
– 500 грамів морського коктейлю;
– сіль, перець, зелень до смаку;
– 2 літри води;
– олія.
Приготування:
- Моркву дуже дрібно наріжте або натріть на тертку.
- Почистьте цибулю та наріжте її максимально дрібними шматочками.
- Цибулю і моркву обсмажте на олії.
- Дрібно наріжте два стебла селери та додайте на пательню до овочів.
- Плавлений сир наріжте дрібними кубиками.
- Налийте в каструлю 2 літри води та поставте її на плиту. Як тільки-но вода закипить, закиньте туди нарізаний плавлений сир.
- Щойно сир розплавився, додайте в каструлю нарізану кубиком картоплю. Відваріть її до напівготовності. Посоліть суп до смаку та додайте трохи меленого перцю.
- Коли картопля звариться до напівготовності, перекладіть у суп обсмажені овочі та перемішайте.
- Далі покладіть у суп морський коктейль. Варіть на середньому вогні 5 – 7 хвилин. Готовий суп прикрасьте свіжою зеленню.