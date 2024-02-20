Як еклери, але краще: готуємо смажені заварні тістечка Чуррос

20 лютого 2024, 23:59
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Джерело:

danilchenko_77

Багато хто любить еклери, однак їх дещо важко готувати. Чуррос є набагато простішими – спробуйте.

Зараз серед молоді в Іспанії заведено їсти чуррос після веселої ночі, перед поверненням додому. Також ними снідають 1 січня, після Нового року.

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Смажені заварні тістечка

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 320 мілілітрів води;
– 120 грамів масла;
– 2 столові ложки цукру;
– дрібка солі;
– 200 грамів борошна;
– 4 яйця;
– олія для смаження;
– цукор + кориця для посипки.

Приготування:

  1. Поставте воду на вогонь, додайте цукор, сіль та масло.
  2. Коли все закипить всипте борошно та заваріть тісто 2 – 3 хвилини.
  3. Охолодіть, після чого додайте по одному яйця, після кожного вимішуючи.
  4. Перекладіть тісто в кондитерський мішок та відсадіть тістечка в киплячу олію.
  5. Готові Чуррос посипте цукром та корицею.
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Автор: Ольга Котів