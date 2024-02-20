Як еклери, але краще: готуємо смажені заварні тістечка Чуррос
20 лютого 2024, 23:59Читать новость на русском
Джерело:danilchenko_77
Багато хто любить еклери, однак їх дещо важко готувати. Чуррос є набагато простішими – спробуйте.
Зараз серед молоді в Іспанії заведено їсти чуррос після веселої ночі, перед поверненням додому. Також ними снідають 1 січня, після Нового року.
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Смажені заварні тістечка
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
– 320 мілілітрів води;
– 120 грамів масла;
– 2 столові ложки цукру;
– дрібка солі;
– 200 грамів борошна;
– 4 яйця;
– олія для смаження;
– цукор + кориця для посипки.
Приготування:
- Поставте воду на вогонь, додайте цукор, сіль та масло.
- Коли все закипить всипте борошно та заваріть тісто 2 – 3 хвилини.
- Охолодіть, після чого додайте по одному яйця, після кожного вимішуючи.
- Перекладіть тісто в кондитерський мішок та відсадіть тістечка в киплячу олію.
- Готові Чуррос посипте цукром та корицею.