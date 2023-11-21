Давній рецепт дерунів з квашеною капустою: готуйте лише так, бо інакше страва не вийде

Українська кухня – багата та різноманітна. Традиційні страви мають безліч варіацій, зокрема звичайні деруни стануть ще смачнішими, якщо в них додати квашену капусту.

До хрумких картопляних оладок також можна додати м'ясо. Або ж насолоджуйтеся ними просто зі сметаною чи будь-яким улюбленим соусом.

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Рецепт смачних дерунів з квашеною капустою

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

– 250 грамів квашеної капусти;– 6 картоплин;– 1 яйце;– 3 столові ложки пшеничного борошна;– 1 цибулина;– сіль та чорний мелений перець до смаку;– 80 мілілітрів соняшникової олії.



Картоплю обожнюють майже всі / Фото Unsplash

Приготування:

Квашену капусту добре відтисніть і подрібніть. Цибулю і картоплю почистьте і натріть на дрібну тертку в миску. Додайте квашену капусту, яйце, борошно, сіль і перець. Добре перемішайте. Викладайте масу столовою ложкою у пательню з розігрітою олією, формуючи оладки. Смажте деруни з обох боків по 3 – 4 хвилини до хрумкої скоринки.