Давній рецепт дерунів з квашеною капустою: готуйте лише так, бо інакше страва не вийде

21 листопада 2023, 17:50
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Джерело:

Shuba

Українська кухня – багата та різноманітна. Традиційні страви мають безліч варіацій, зокрема звичайні деруни стануть ще смачнішими, якщо в них додати квашену капусту.

До хрумких картопляних оладок також можна додати м'ясо. Або ж насолоджуйтеся ними просто зі сметаною чи будь-яким улюбленим соусом.

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Рецепт смачних дерунів з квашеною капустою

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів квашеної капусти;
– 6 картоплин;
– 1 яйце;
– 3 столові ложки пшеничного борошна;
– 1 цибулина;
– сіль та чорний мелений перець до смаку;
– 80 мілілітрів соняшникової олії.


Картоплю обожнюють майже всі / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Квашену капусту добре відтисніть і подрібніть.
  2. Цибулю і картоплю почистьте і натріть на дрібну тертку в миску.
  3. Додайте квашену капусту, яйце, борошно, сіль і перець. Добре перемішайте.
  4. Викладайте масу столовою ложкою у пательню з розігрітою олією, формуючи оладки.
  5. Смажте деруни з обох боків по 3 – 4 хвилини до хрумкої скоринки.
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Автор: Ольга Котів