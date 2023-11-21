Давній рецепт дерунів з квашеною капустою: готуйте лише так, бо інакше страва не вийде
21 листопада 2023, 17:50Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Українська кухня – багата та різноманітна. Традиційні страви мають безліч варіацій, зокрема звичайні деруни стануть ще смачнішими, якщо в них додати квашену капусту.
До хрумких картопляних оладок також можна додати м'ясо. Або ж насолоджуйтеся ними просто зі сметаною чи будь-яким улюбленим соусом.
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Рецепт смачних дерунів з квашеною капустою
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
– 250 грамів квашеної капусти;
– 6 картоплин;
– 1 яйце;
– 3 столові ложки пшеничного борошна;
– 1 цибулина;
– сіль та чорний мелений перець до смаку;
– 80 мілілітрів соняшникової олії.
Картоплю обожнюють майже всі / Фото Unsplash
Приготування:
- Квашену капусту добре відтисніть і подрібніть.
- Цибулю і картоплю почистьте і натріть на дрібну тертку в миску.
- Додайте квашену капусту, яйце, борошно, сіль і перець. Добре перемішайте.
- Викладайте масу столовою ложкою у пательню з розігрітою олією, формуючи оладки.
- Смажте деруни з обох боків по 3 – 4 хвилини до хрумкої скоринки.