Так готували ще наші предки: старовинні рецепти на Святвечір від унікальної кулінарки Дарії Цвєк
21 грудня 2023, 23:58Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
Різдвяні свята – найкращий період для частування старовинною українською кухнею. Вона – цікава та багатогранна, тож кожен зможе знайти для себе улюблений рецепт.
Багато українських господинь роками готували давні обрядові страви за переписами легендарної кулінарки Дарії Цвєк. Спробуйте й ви.
Варто спробувати Смачно і не банально: добірка оригінальних страв з курячими слайсами РябChick
Кутя з вишневим варенням
- Час: 4 години
- Порцій: 6
– 2 склянки пшениці;
– 1 склянка маку;
– 1 склянка цукру;
– 2 столові ложки меду;
– горіхи, родзинки, вишневе варення до смаку.
Приготування:
- Добре промийте пшеницю, залийте окропом у рівень із зерном, накрийте кришкою та варіть на малому вогні кілька годин до готовності. Якщо вода википатиме, доливайте ще.
- Мак помийте, залийте окропом і залишіть на 2 – 3 години або на цілу ніч, щоб набухнув. Після цього злийте воду і розітріть зерна у макітрі без цукру або змеліть на м'ясорубці з дуже густим ситом.
- До перетертого маку додайте пшеницю, чищені та підсмажені горіхи й помиті родзинки.
- Також влийте переварену воду, додайте мед, цукор до смаку і вишневе варення.
Риба з сушеними грибами
- Час: 3 години
- Порцій: 6
– 1,5 кілограма риби;
– 50 грамів сушених грибів;
– 2 цибулини;
– 100 мілілітрів олії;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– нарізана зелень петрушки до смаку;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– дрібка солі.
Приготування:
- Почищену і підсушену рибу наріжте порційно, посоліть і посипте розтовченим часником. Залиште на 1 – 2 години у холодному місці маринуватися.
- Дно форми вистеліть нарізаною цибулею й подрібненими відвареними грибами. Зверху покладіть рибу, перекладаючи її цибулею і грибами так, щоб верх був укритий цибулею.
- Залийте відваром із грибів, перемішаним з олією й гірчицею. Накрийте і запікайте у духовці 1 годину.
- Перед подачею викладіть рибу в напівглибоку тарілку, полийте соусом, який утворився під час запікання, та посипте нарізаною зеленню.
Печена картопля у сухарях
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 1 кілограм дрібної картоплі;
– 2 жмені панірувальних сухарів чи пшеничних висівок;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Очистьте картоплю та обкатайте її в панірувальних сухарях чи пшеничних висівках.
- Потім розкладіть на пергамент та запікайте за температури 240 градусів до готовності.
- Зрідка перемішуйте, щоб картопля зарум'янилась.
- Готову страву викладіть у глибоку миску та посоліть, поки вона ще гаряча.