Улюблені солодощі Франка: приготуйте дактилевий пиріг – автентичний рецепт

Дактилевий, тобто фініковий, пиріг походить з Польщі. Там десерт, який їв сам Іван Франко, називається "Дактилевий мазурок на андрутах".

Варто зауважити, що дочка Івана Франка, Ганна Ключко-Франко, розповідала, що головним кредо кулінарії франкового дому було не лише смачно і поживно нагодувати велику родину, а й забезпечити атмосферу любові, навчити турботи про всіх членів родини та зміцнити взаємини.

Тому кухня була для всіх – вхід до неї нікому не був заборонений. Часто й сам Іван Франко готував ранкову каву чи варив кулешу. Також він любив на десерт варити компот.

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Давній перепис дактилевого пирога

Час : 20 хвилин + 3 години

: 20 хвилин + 3 години Порцій: 4

– 250 грамів дактилів (фініків);– 250 грамів мигдалю;– цедра та сік 1 лимона;– 4 білки;– 4 вафельні коржі.

Приготування:

З фініків витягніть кісточки та поріжте на тонкі смужки. Горіхи посічіть, а білки збийте до піків, поступово всипаючи цукор. Додайте горіхи, фініки, цедру і сік лимона та легко перемішайте. Викладіть на деко вафлі, а зверху рівномірно розподіліть білкову масу. Сушіть у духовці при температурі 100 градусів 3 години. Коли вистигне поріжте ножем змоченим у гарячій воді.