Улюблені солодощі Франка: приготуйте дактилевий пиріг – автентичний рецепт
23 лютого 2024, 16:30Читать новость на русском
Джерело:"Практична кухня"
Дактилевий, тобто фініковий, пиріг походить з Польщі. Там десерт, який їв сам Іван Франко, називається "Дактилевий мазурок на андрутах".
Варто зауважити, що дочка Івана Франка, Ганна Ключко-Франко, розповідала, що головним кредо кулінарії франкового дому було не лише смачно і поживно нагодувати велику родину, а й забезпечити атмосферу любові, навчити турботи про всіх членів родини та зміцнити взаємини.
Тому кухня була для всіх – вхід до неї нікому не був заборонений. Часто й сам Іван Франко готував ранкову каву чи варив кулешу. Також він любив на десерт варити компот.
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Давній перепис дактилевого пирога
- Час: 20 хвилин + 3 години
- Порцій: 4
– 250 грамів дактилів (фініків);
– 250 грамів мигдалю;
– цедра та сік 1 лимона;
– 4 білки;
– 4 вафельні коржі.
Приготування:
- З фініків витягніть кісточки та поріжте на тонкі смужки.
- Горіхи посічіть, а білки збийте до піків, поступово всипаючи цукор.
- Додайте горіхи, фініки, цедру і сік лимона та легко перемішайте.
- Викладіть на деко вафлі, а зверху рівномірно розподіліть білкову масу.
- Сушіть у духовці при температурі 100 градусів 3 години. Коли вистигне поріжте ножем змоченим у гарячій воді.