Як прикрасити паску: рецепти глазурі та ідеї декору від Лізи Глінської

1 травня 2021 , 07:27
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Відома українська кондитерка Ліза Глінська поділилась з читачами рецептами глазурі та ідеями декорування паски. Деталі – читайте у матеріалі.

Ліза Глінська пропонує п'ять рецептів глазурі, які ви легко можете приготувати в домашніх умовах. Для прикрашання випічки рекомендує використовувати – подрібнені горіхи (фісташка), апельсинові, лимонні цукати, в'ялену вишню, сублімовану малину, горішки в карамелі, попкорн, сухі квіти, шоколадні фігури. Фантазії немає меж. Обирайте, який вам до вподоби.

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– класична білкова глазур

Інгредієнти:
– 120 грамів цукрової пудри;
– 30 грамів білка;
– лимонна кислота.
  1. З'єднайте усі інгредієнти, збийте міксером або у чаші комбайна.
  2. Задекоруйте паски, залиште на 20-30 хвилин при кімнатній температурі.

– швейцарська меренга

Інгредієнти:
– 150 грамів білка;
– 300 грамів цукру.
  1. У мисці з'єднайте білок з цукром, поставте на парову баню, помішуючи, розтопіть цукор. Збийте у чаші комбайна білок з цукром.
  2. Меренга застигає протягом 2-6 годин, не обсипається.

– цукрова глазур на желатині

Інгредієнти:
– 180 грамів цукру;
– 70 мілілітрів води;
– 6 грамів желатина + 30 мілілітрів води.
  1. У мисці з водою замочіть желатин.
  2. З'єднайте воду з цукром, варіть та доведіть до кипіння сироп протягом однієї хвилини, додайте желатин, перемішайте. Збийте до однорідної консистенції. Глазур застигає протягом 10-12 годин, залишається м'якою.

– ягідна глазур

Інгредієнти:
– 60 грамів ягідного пюре (без кісточки);
– 120 грамів цукру;
– 5 грамів желатину + 25 мілілітрів води.
  1. У мисці з водою замочіть желатин.
  2. З'єднайте ягідне пюре з цукром, поставте на вогонь, розігрійте до розтанення цукру. Далі – додайте желатин, перемішайте, збийте до однорідної консистенції до повного застигання. Глазур застигає протягом 10-12 годин, залишається м'якою.

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– шоколадна глазур

Інгредієнти:
– 100 грамів шоколаду;
– 10 мілілітрів рафінованої рослинної олії.
  1. У каструлі розтопіть шоколад з олією.
  2. Змастіть паску, задекоруйте горіхами або сублімованою малиною.

– жовтки з молоком

  1. У мисці змішайте жовток з молоком, перемішайте до однорідної консистенції.
  2. Задекоруйте квітами з тіста. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева