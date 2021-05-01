Як прикрасити паску: рецепти глазурі та ідеї декору від Лізи Глінської

Відома українська кондитерка Ліза Глінська поділилась з читачами рецептами глазурі та ідеями декорування паски. Деталі – читайте у матеріалі.

Ліза Глінська пропонує п'ять рецептів глазурі, які ви легко можете приготувати в домашніх умовах. Для прикрашання випічки рекомендує використовувати – подрібнені горіхи (фісташка), апельсинові, лимонні цукати, в'ялену вишню, сублімовану малину, горішки в карамелі, попкорн, сухі квіти, шоколадні фігури. Фантазії немає меж. Обирайте, який вам до вподоби.

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– класична білкова глазур

З'єднайте усі інгредієнти, збийте міксером або у чаші комбайна. Задекоруйте паски, залиште на 20-30 хвилин при кімнатній температурі.

– 120 грамів цукрової пудри;– 30 грамів білка;– лимонна кислота.

– швейцарська меренга

У мисці з'єднайте білок з цукром, поставте на парову баню, помішуючи, розтопіть цукор. Збийте у чаші комбайна білок з цукром. Меренга застигає протягом 2-6 годин, не обсипається.

– 150 грамів білка;– 300 грамів цукру.

– цукрова глазур на желатині

У мисці з водою замочіть желатин. З'єднайте воду з цукром, варіть та доведіть до кипіння сироп протягом однієї хвилини, додайте желатин, перемішайте. Збийте до однорідної консистенції. Глазур застигає протягом 10-12 годин, залишається м'якою.

– 180 грамів цукру;– 70 мілілітрів води;– 6 грамів желатина + 30 мілілітрів води.

– ягідна глазур

У мисці з водою замочіть желатин. З'єднайте ягідне пюре з цукром, поставте на вогонь, розігрійте до розтанення цукру. Далі – додайте желатин, перемішайте, збийте до однорідної консистенції до повного застигання. Глазур застигає протягом 10-12 годин, залишається м'якою.

– 60 грамів ягідного пюре (без кісточки);– 120 грамів цукру;– 5 грамів желатину + 25 мілілітрів води.

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– шоколадна глазур

У каструлі розтопіть шоколад з олією. Змастіть паску, задекоруйте горіхами або сублімованою малиною.

– 100 грамів шоколаду;– 10 мілілітрів рафінованої рослинної олії.

– жовтки з молоком