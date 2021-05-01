Як прикрасити паску: рецепти глазурі та ідеї декору від Лізи Глінської

Відома українська кондитерка Ліза Глінська поділилась з читачами рецептами глазурі та ідеями декорування паски. Деталі – читайте у матеріалі.
Ліза Глінська пропонує п'ять рецептів глазурі, які ви легко можете приготувати в домашніх умовах. Для прикрашання випічки рекомендує використовувати – подрібнені горіхи (фісташка), апельсинові, лимонні цукати, в'ялену вишню, сублімовану малину, горішки в карамелі, попкорн, сухі квіти, шоколадні фігури. Фантазії немає меж. Обирайте, який вам до вподоби.
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– класична білкова глазурІнгредієнти:
– 120 грамів цукрової пудри;
– 30 грамів білка;
– лимонна кислота.
- З'єднайте усі інгредієнти, збийте міксером або у чаші комбайна.
- Задекоруйте паски, залиште на 20-30 хвилин при кімнатній температурі.
– швейцарська меренгаІнгредієнти:
– 150 грамів білка;
– 300 грамів цукру.
- У мисці з'єднайте білок з цукром, поставте на парову баню, помішуючи, розтопіть цукор. Збийте у чаші комбайна білок з цукром.
- Меренга застигає протягом 2-6 годин, не обсипається.
– цукрова глазур на желатиніІнгредієнти:
– 180 грамів цукру;
– 70 мілілітрів води;
– 6 грамів желатина + 30 мілілітрів води.
- У мисці з водою замочіть желатин.
- З'єднайте воду з цукром, варіть та доведіть до кипіння сироп протягом однієї хвилини, додайте желатин, перемішайте. Збийте до однорідної консистенції. Глазур застигає протягом 10-12 годин, залишається м'якою.
– ягідна глазурІнгредієнти:
– 60 грамів ягідного пюре (без кісточки);
– 120 грамів цукру;
– 5 грамів желатину + 25 мілілітрів води.
- У мисці з водою замочіть желатин.
- З'єднайте ягідне пюре з цукром, поставте на вогонь, розігрійте до розтанення цукру. Далі – додайте желатин, перемішайте, збийте до однорідної консистенції до повного застигання. Глазур застигає протягом 10-12 годин, залишається м'якою.
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– шоколадна глазурІнгредієнти:
– 100 грамів шоколаду;
– 10 мілілітрів рафінованої рослинної олії.
- У каструлі розтопіть шоколад з олією.
- Змастіть паску, задекоруйте горіхами або сублімованою малиною.
– жовтки з молоком
- У мисці змішайте жовток з молоком, перемішайте до однорідної консистенції.
- Задекоруйте квітами з тіста. Смачного!