Святкуємо День борщу правильно: рецепт з качкою і квашеною капустою
Джерело:Новий канал
Цього року в Україні відзначають День борщу 9 вересня. Аби правильно відсвяткувати цей день, ми пропонуємо приготувати ароматний, наваристий український борщ з качки та квашеної капусти.
Український борщ з качкою і квашеною капустою за рецептом українського шеф-кухаря та ведучого кулінарних шоу Алекса Якутова стане справжнім відкриттям навіть для найвибагливіших гурманів. До першої страви кухар також додав квашену капусту, яка не тільки додала особливої кислинки страві, а й доповнила її ароматом.
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А ви знали, що перша задокументована згадка про борщ була близько 500 років тому? На його честь називають
міста й відкривають монументи. Так, приміром, на Тернопільщині є містечко Борщів, а два роки тому на Житомирщині поставили перший в Україні пам’ятник борщу. Український борщ входить до культурної спадщини ЮНЕСКО.
Рецепт українського борщу з качкою та квашеною капустою
- Час: 4 години
- Порції: 8
– качини каркас;
– 10 літрів води;
– 3 зелені яблука;
– 20 грамів натертого імбиру;
– 1 головка часнику;
– 2 лаврових листочки;
– 10 горошин чорного перцю;
– 1 гілочка розмарину;
– 15 грамів чебрецю;
– 10 стеблин кропу.
Для борщу:
– 2 буряки;
– 1 – 2 середні моркви;
– корінь петрушки;
– стебло селери;
– солодкий червоний перець;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 350 грамів помідорів у власному соку;
– 50 грамів соняшникової олії;
– 1 ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 ложки соусу кімчі;
– 3 – 4 картоплини;
– 300 грамів квашеної капусти;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Зрізаємо з тушки качки зайвий жир. У розігріту духовку відправляємо качку на 15 хвилин, аби вона запеклася. Температура в духовці повинна бути максимальною.
- Вливаємо холодну воду у велику каструлю та відправляємо на середній вогонь. Кладемо качку та доводимо до кипіння. Зливаємо першу воду та промиваємо каркас.
- Знову вливаємо холодну воду, кладемо каркас качки. Додаємо імбир, перець, часник, лавровий лист, розмарин, чебрець, нарізаний кріп без зелені й зелені яблука. Коли все закипить, зменшуємо вогонь до слабкого, щоб ледь-ледь кипіло, і залишаємо варитися протягом трьох годин.
- Нарізаємо соломкою буряк, моркву, корінь петрушки, стебло селери, цибулю та болгарський червоний перець. Розігріваємо сковорідку з олією.
- Спочатку обсмажуємо буряк, моркву, цибулю, корінь петрушки протягом кількох хвилин. Потім додаємо перець і стебло селери. Тушкуємо овочі постійно помішуючи. Додаємо помідори й знову перемішуємо.\
- Додаємо в сковорідку цукор та сіль. Зменшуємо вогонь і тушкуємо протягом 1,5 – 2 годин, поки вариться бульйон.
- Коли мине три години, дістаємо з води каркас качки, яблука, часник і всі спеції. Залишаємо тільки бульйон. Він має бути прозорим, насиченим, трохи солодким та з легкою кислинкою.
- Коли овочі протушкувалися, додаємо соус кімчі й перемішуємо.
- Нарізаємо картоплю, відправляємо її в бульйон і варимо до повної готовності. Після цього додаємо овочеву засмажку.
- Добре відтисніть квашену капусту, кладемо її в каструлю.
- Готовий борщ подаємо зі сметаною та дрібно нарізаною зеленню.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати карпатські картопляні лиганці з сиром.