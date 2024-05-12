Що приготувати на День матері: топ-3 страви для особливої людини

12 травня 2024, 09:20
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День матері – це чудова можливість висловити свою любов та вдячність особливій жінці у вашому житті. Що може бути кращим способом зробити це, як не приготувати для неї вишуканий обід або вечерю?

Страви, приготовані з любов’ю, не тільки потішать маму, але й створять атмосферу тепла та затишку, інформує Смачно 24. Цей день – чудова нагода проявити свої кулінарні здібності та здивувати маму особливими стравами.

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Салат з авокадо та моцарелою

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 50 грамів салатної суміші;
– 2 помідори;
– 1 авокадо;
– 120 грамів сиру моцарела;
– 2 столові ложки чорних оливок;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
для соусу:
– 5 столових ложок грецького йогурту;
– 2 столові ложки винного оцту;
– 2 гілочки чебрецю;
– сіль, перець.

Приготування:

  1. Змішайте вершки з винним оцтом, чебрецем, сіллю і перцем. Розріжте авокадо навпіл, видаліть кісточку і ложкою вийміть м’якоть.
  2. Наріжте кубиками та збризніть лимонним соком, щоб не потемніло.
  3. Викладіть салат на велику тарілку.
  4. На нього помістіть нарізані помідори та оливки, а також нарізані на дрібніші шматочки авокадо і моцарелу.
  5. Збризніть салат соусом.
  6. Подавайте з улюбленим хлібом або без.

Запечений батат

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 800 грамів солодкої картоплі;
– 80 грамів сушених помідорів (в олії );
– 100 грамів сиру фета;
– 50 грамів сиру Гауда;
– 50 грамів кетчупу;
– спеції: перець, чебрець, сушені помідори з чилі.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 190 градусів.
  2. Помийте батат і проколіть його виделкою.
  3. Загорніть їх в алюмінієву фольгу.
  4. Запікайте солодку картоплю 50 хвилин.
  5. В’ялені помідори наріжте соломкою, сир фета – дрібними кубиками, жовтий сир натріть на тертці.
  6. У миску викладіть сир фета, кетчуп, в'ялені помідори та спеції. Все змішайте.
  7. Коли солодка картопля стане м’якою, розріжте її навпіл і видаліть середину, залишивши приблизно 1 – 2 сантиметри вільного краю. Додайте у начинку з сиром фета та перемішайте.
  8. Нафаршируйте батат начинкою. Зверху посипте жовтим сиром.
  9. Покладіть солодку картоплю на деко.
  10. Випікайте максимум 20 хвилин.

Свиняча шия запечена у винному соусі

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм свинячої шиї;
– 2 столові ложки сала або олії;
– 1 стакан білого сухого вина;
– 1 стакан бульйону;
– 1 велика цибулина;
– жменя родзинок;
– 2 столові ложки подрібнених волоських горіхів;
– пів чайної ложки сушеної шавлії;
– сіль і перець до смаку.

Приготування:

  1. Промиту свинячу шийку викладіть на сито і залийте окропом. Обсушіть і натріть сіллю, перцем і шавлією.
  2. Родзинки промийте і залийте декількома ложками вина, залишіть на 40 хвилин.
  3. На сковороді розігрійте сало, викладіть м'ясо і обсмажте його з усіх боків.
  4. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку, додайте вино і бульйон – по пів склянки.
  5. Потім додайте родзинки, нарізану кубиками цибулю і подрібнені горіхи.
  6. Запікайте до готовності, додавши решту бульйону і вино. Подавайте м'яке м'ясо, нарізане скибочками і полите випареним соусом.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська