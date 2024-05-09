Топова страва за малі гроші: рецепт фантастичних дерунів з м'ясом
9 травня 2024, 15:30Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Мабуть, від частування смачними дерунами не відмовиться ніхто. М'ясна начинка зробить їх ще соковитішими.
Спробуйте приготувати деруни за цим простим рецептом. Ви точно лишитеся задоволеними.
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Деруни з м'ясом
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів картоплі;
– 1 яйце;
– 50 грамів борошна;
– 1 цибулина;
– 200 грамів яловичини;
– 100 грамів сметани;
– 100 мілілітрів олії;
– зелень, сіль, перець до смаку.
Приготування:
- М'ясо помийте та почистьте від плівочок. Далі поріжте його на шматки.
- Почистьте цибулю і розріжте її навпіл. Пропустіть через м'ясорубку м'ясо і пів цибулини. Додайте сіль, перець і перемішайте.
- Картоплю помийте і почистьте. Натріть її разом з другою половиною цибулі на дрібній тертці. Додайте борошно, яйце, сіль, перець і розмішайте.
- Добре розігрійте пательню з олією. Викладайте картопляну масу у формі оладок, зверху накладайте по ложці фаршу і накривайте ложкою картопляної маси. Розрівняйте деруни, злегка притискаючи. Смажте на повільному вогні до скоринки із двох боків, декілька разів перевертаючи, щоб фарш добре просмажився всередині.
- Викладайте готові деруни на паперовий рушник. Подавайте гарячими зі сметаною та зеленню.