Те, що треба після свят: готуємо ідеальні деруни, як у бабусі
10 січня 2024, 13:20Читать новость на русском
Джерело:valeria.matrokhina
Мабуть, деруни люблять усі. І не дивно, адже ця проста і дуже смачна страва точно заслуговує на увагу.
Спробуйте приготувати деруни за цим рецептом. Вони вдадуться ідеальними.
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Післясвяткові деруни
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 600 грамів картоплі;
– 2 середні цибулі;
– 3 яйця;
– 3 столові ложки борошна;
– спеції, сіль до смаку.
Приготування:
- Натріть картоплю на великій тертці, додайте дрібку солі та залиште на 10 хвилин, щоб відділилася зайва рідина. Потім ще додатково відтисніть її руками.
- Додайте цибулю, яйця, борошно, спеції, сіль.
- Смажте деруни на пательні до золотавої скоринки.
- Подавайте готову страву зі сметаною та подрібненою зеленою цибулею.