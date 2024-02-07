Треба лише 2 інгредієнти: готуємо унікальний десерт, який сподобається всім
7 лютого 2024, 21:25Читать новость на русском
Джерело:tetiana_kvitta
Смачний десерт можна приготувати всього з 2 продуктів. Скористайтеся цим рецептом, щоб переконатися.
Окрім цього, ця страва є чудовим способом змусити дітей їсти манку. Вони навіть не здогадаються, що це так корисно.
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Рецепт десерту з манки
- Час: 10 хвилин + 1 година на стабілізацію
- Порцій: 1
– 200 мілілітрів соку на ваш смак;
– 2 столові ложки манки.
Приготування:
- З'єднайте манку та сік. Поставте на вогонь та варіть 3 хвилини, помішуючи.
- Збийте міксером до просвітління маси.
- Після цього перекладіть десерт в глибоку порційну тарілочку та поставте в холодильник на 1 годину.