Треба лише 2 інгредієнти: елементарний рецепт десерту, який вас здивує
17 березня 2024, 01:10Читать новость на русском
Джерело:kik_vika_
Навіть з двох інгредієнтів можна приготувати фантастичний десерт. Цей рецепт дуже сподобається тим, хто рахує калорії, адже там зовсім немає цукру.
Уся солодкість від яблук. Це і є основний інгредієнт десерту.
Буде смачно Впорається навіть новачок: швидкі рецепти лінивих суші з "Водним Світом"
Простий десерт з яблук
- Час: 2 години
- Порцій: 6
– 700 грамів запечених яблук (1,3 кілограма свіжих);
– 30 грамів желатину.
Приготування:
- Почистьте яблука від серединки та шкірки. Наріжте шматочками та поставте запікатися в розігріту до 160 градусів духовку або в мікрохвильову піч приблизно годину.
- Збийте яблука комбайном або блендером у пюре. Залиште, щоб охолонули.
- Тим часом змішайте желатин із невеликою кількістю холодної води та добре розмішайте до розчинення.
- Трошки підігрійте желатинову суміш, щоб набухла. Вилийте її в перебиті яблука і добре збийте комбайном або міксером хвилин 15.
- Вилийте готову суміш у форму та відправте в холодильник на годину, а ще краще на ніч.