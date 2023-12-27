5 інгредієнтів та 5 хвилин: трендовий рецепт бананового десерту родом з ТікТок

Не потрібно витрачати години на приготування смачних та ароматних страв. Є прості рецепти, які дозволяють створити справжні кулінарні шедеври за дуже короткі інтервали часу.

Простий та надзвичайно смачний банановий торт стане неймовірним десертом. Всього за кілька кроків ви зможете насолодитися ніжністю та ароматом свіжої випічки, не витрачаючи багато сил та нервів.

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Рецепт бананового торта

Час : 15 хвилин

Порцій: 4

– 1 банан;– 1 яйце;– ложка какао;– 1/3 чайної ложки розпушувача;– кілька подрібнених горіхів на ваш вибір.

Приготування:

Спочатку очистіть банан і наріжте його шматочками. Потім розімніть його виделкою. Додайте яйце, какао, розпушувач і горіхи. Все ретельно перемішайте і перелийте в чашку. Поставте блюдо в мікрохвильову піч приблизно на 4 хвилини.

Смачного!

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